Morto Lorenzo Raggi padre di Virginia, altro grave lutto nel M5S: le condoglianze del mondo politico

Grave lutto per l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi: nelle scorse ore è morto suo padre, Lorenzo Raggi.

I messaggi di cordoglio del M5s

“Esprimiamo profondo cordoglio e ci stringiamo attorno a Virginia Raggi per la triste scomparsa di suo papà Lorenzo. Le siamo vicini in questo momento di grande dolore”. Così i consiglieri eletti in Campidoglio Linda Meleo, Antonio De Santis, Paolo Ferrara e Daniele Diaco, in una nota firmata anche dai portavoce municipali del M5s e della lista civica Raggi di tutta la città.

Tante anche le condoglianze degli attivisti e degli eletti nel resto del Paese.

Fonte foto: ANSA

L’intera comunità del Movimento 5 Stelle dell’Emilia-Romagna – hanno commentato i coordinatori regionali Gabriele Lanzi e Marco Croatti – si stringe al dolore che in queste ore ha colpito Virginia Raggi, per la scomparsa del padre. A lei e ai suoi familiari va tutto il nostro cordoglio e il più sincero affetto della nostra comunità”.

La nota della regione Lazio

Dalla regione Lazio, il gruppo consiliare ha rivolto una nota all’indirizzo dell’ex sindaca di Roma: “Siamo vicini a Virginia Raggi per la perdita del papà. In questo triste momento, a lei e alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze”.

Le condoglianze del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi

Diversi messaggi di cordoglio sono giunti anche da personalità non appartenenti al mondo del M5s. Tra questi anche quello dell’ex prefetto di Roma ed attuale ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

“Le mie sentite condoglianze a Virginia Raggi e a tutta la famiglia – ha scritto il ministro – per la perdita di suo Papà”.

Nella giornata di ieri si è registrato un altro grave lutto nel M5s: è venuto a mancare il padre del leader pentastellato Giuseppe Conte.

Chi era Lorenzo Raggi

Lorenzo Raggi è stato un ingegnere informatico ed è stato a lungo un dipendente della Telecom prima di andare in pensione. Ha sempre seguito da vicino la figlia e la sua carriera politica.