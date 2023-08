Morto Nicola Conte padre di Giuseppe, lutto per il leader del M5S: le condoglianze da Meloni a Calenda

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Lutto per Giuseppe Conte: morto Nicola, il padre del presidente del M5S. Il decesso è avvenuto la mattina di venerdì 4 agosto, a 93 anni. Lo ha comunicato il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, in Aula a Montecitorio.

L’annuncio di Mulè alla Camera

“Devo comunicare una notizia non bella: il collega Giuseppe Conte è stato colpito da un grave lutto, la perdita del padre. La presidenza della Camera ha già formulato ai familiari l’espressione della più sentita partecipazione al loro dolore, che desidera ora rinnovare anche a nome dell’Assemblea”. Così il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè.

Il cordoglio dei gruppi parlamentari del M5S

“In questo momento di dolore per la scomparsa del suo caro papà, porgiamo tutta la vicinanza e il massimo affetto al nostro presidente Giuseppe Conte. Ai familiari va il nostro profondo cordoglio per la grave perdita”. Lo affermano in una nota i gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle alla Camera, al Senato e al Parlamento Europeo.

Chi era Nicola Conte

Nicola Conte è stato per anni segretario comunale di San Giovanni Rotondo (in provincia di Foggia), dove il figlio Giuseppe – nato a Volturara Appula – si è trasferito con tutta la famiglia dall’età di 3 anni.

Nicola Conte si era laureato in Giurisprudenza, proprio come l’ex premier.

Secondo quanto riferito da Foggia Today, le condizioni di salute del 93enne non erano buone da tempo.

Nel 2018, quando il figlio Giuseppe decise di rimettere il mandato nelle mani di Mattarella, al Tg2 aveva dichiarato: “Se tutto naufraga io sono felice perché mio figlio è molto occupato. Non soltanto perché fa il professore, ma perché Giuseppe ha tanti altri incarichi che avrebbe trascurato nel corso degli anni”.

Considerava l’ingresso in politica del figlio un errore: “Non era il momento. Giuseppe è troppo ambizioso, forse è questo il motivo per cui non c’erano le condizioni ideali per accettare un incarico del genere. Gli avevano promesso di fare il ministro della Pubblica Amministrazione, andava bene per lui”.

Le condoglianze dei leader politici, da Meloni a Calenda

“Voglio esprimere la mia vicinanza a Giuseppe Conte per la scomparsa del padre Nicola. A lui e alla sua famiglia rivolgo le più sincere condoglianze in questo momento di dolore”. Lo scrive su Twitter la premier Giorgia Meloni.

Voglio esprimere la mia vicinanza a @GiuseppeConteIT per la scomparsa del padre Nicola. A lui e alla sua famiglia rivolgo le più sincere condoglianze in questo momento di dolore. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) August 4, 2023

“Condoglianze a Giuseppe Conte per la perdita del padre”, il tweet del leader di Azione Carlo Calenda.