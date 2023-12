Morto l'attore Andre Braugher di Brooklyn Nine-Nine, interpretava il capitano Raymond Holt: aveva solo 61 anni

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Tragedia nel mondo delle Serie TV. È morto a 61 anni Andre Braugher, attore famoso soprattutto per aver interpretato il capitano Raymond Holt nella sitcom Brooklyn Nine-Nine. La sua morte, secondo quanto detto dal suo agente, sarebbe avvenuta dopo una rapida malattia.

La morte di Andre Braugher

Nella mattinata di mercoledì l’agente dell’attore americano Andre Braugher ne ha annunciato la morte. Braugher aveva 61 anni ed era stato reso famoso dal ruolo del capitano Raymond Holt nella sitcom di grande successo Brooklyn Nine-Nine.

Sempre il suo agente ha fatto sapere che la causa della morte sarebbe stata una breve malattia. Non è stato rivelato l’entità del male che ha colpito Braugher. L’attore era sposato dal 1991 con la collega Ami Brabson e aveva tre figli.

Fonte foto: ANSA Andre Braugher (a destra) con il cast di Brooklyn Nine-Nine

La carriera dell’attore

Laureato a Stanford e alla prestigiosa Juilliard School di New York, Braugher comincia la sua carriera con il film Glory. Primo ruolo di rilievo è quello nella serie TV Kojak degli anni ’80, andata in onda su ABC.

Ha vinto due Emmy Award, uno nel 1998 per la serie TV Homicide, come miglior attore non protagonista in una serie drammatica, e l’altro nel 2006, per il suo ruolo nella miniserie Thief come miglior attore protagonista in un film o miniserie.

Nella sua carriera Braugher è stato anche attore teatrale, narratore di documentari, ha avuto ruoli secondari in film molto famosi, da City of Angels a I Fantastici 4 e Silver Surfer ed è comparso per alcuni episodi nella serie Dr. House.

Il ruolo in Brooklyn Nine-Nine

A rendere celebre Andre Braugher è stato però il suolo del capitano Raymond Holt nella sitcom Brooklyn Nine-Nine, andata in onda tra il 2013 e il 2021 e riscuotendo un enorme successo.

Holt era tra i personaggi principali della serie comica ambientata in un distretto di polizia fittizio di New York. Serio e pacato, faceva da contraltare ai comportamenti spesso esagerati degli altri personaggi.

La serie ha vinto un Golden Globe, mentre Brugher è stato nominato per ben quattro Primetime Emmy, premi dedicati ai programmi che vanno in onda durante la fascia di massimo ascolto televisivo, per la sua interpretazione come Holt.