Morto Gabriele Piemonti, marito di Ambra Orfei e imprenditore delle notti della Riviera romagnola

Gabriele Piemonti, noto imprenditore delle notti della Riviera romagnola e marito di Ambra Orfei, è morto a Milano all’età di 61 anni. Gabriele Piemonti è deceduto in ospedale a Milano dopo un breve ricovero dovuto, come riportato dal ‘Corriere della Sera’, a un improvviso malore.

Gabriele Piemonti ha contribuito in Romagna al successo di tanti locali storici che si affacciano sul mare. Per diversi anni, per esempio, ha gestito lo storico Bikini di Cattolica, a pochi passi dalla battigia. Assieme ad altri soci, anni fa, Piemonti fondò il Prince sulle colline di Riccione, sulle cui ceneri poi, nel 2020, è nato il “Musica” di Tito Pinton.

Il matrimonio con Ambra Orfei

Gabriele Piemonti si è sposato con Ambra Orfei, la stella del circo figlia di Nando Orfei che adesso gestisce una società di organizzazione eventi, nel 2015, nella splendida cornice medievale del castello di Gradara, nelle Marche, quasi al confine con la “sua” provincia di Rimini. Il matrimonio celebrato nel borgo medievale ebbe grande risalto anche sui media nazionali.

Il cordoglio della sindaca di Cattolica

Sulla pagina Facebook del Comune di Cattolica è apparso un messaggio dedicato a Gabriele Piemonti: “Questa mattina ho appreso la triste notizia della scomparsa improvvisa di Gabriele Piemonti, un imprenditore che è stato un vero innovatore in ambito turistico. Conoscevo Gabriele ed Ambra per la loro attività imprenditoriale e la loro indiscussa capacità professionale, e li ho sempre considerati amici, persone con le quali ti trovi bene. Avevano scelto Gradara come luogo del loro matrimonio, quando ne ero sindaca e tutte le volte che andavo al Malindi mi stupivano sempre per la gentilezza, il sorriso e la disponibilità d’animo, l’affabilità con cui ti accoglievano. Porgo le più sentite condoglianze ad Ambra, a Ginevra e alla sua famiglia. La comunità di Cattolica si stringe a voi con un grande e forte abbraccio. La Sindaca Franca Foronchi“.