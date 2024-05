Due operai morti in poche ore sul lavoro a Lettere e Casalnuovo vicino Napoli: uno è precipitato da un palazzo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Non accenna a diminuire il ritmo di incidenti sul posto di lavoro. Solo nella mattinata di oggi si sono verificati, nel giro di poche ore, due incidenti gravi. In entrambi i casi, verificati nel Napoletano rispettivamente a Lettere e a Casalnuovo, due operai sono deceduti. I Carabinieri hanno iniziato le indagini per ricostruire le dinamiche.

Incidente sul lavoro a Casalnuovo

Si sono tristemente susseguiti due incidenti sul posto di lavoro nelle vicinanze di Napoli. Il Nel caso di Casalnuovo ha perso la vita un uomo di 60 anni. L’operaio è deceduto nel cantiere dove stava lavorando, in viale dei Tigli.

I Carabinieri si sono recati nella clinica di Villa dei Fiori di Acerra, dove è stato ricoverato l’uomo prima del decesso, per iniziare a ricostruire le dinamiche che hanno portato alla tragedia.

Operaio precipita da palazzo a Lettere

Il fatto di Casalnuovo, già di per sé tragico, è avvenuto a poche ore di distanza da un altro incidente grave sul posto di lavoro. L’ennesimo operaio ha perso la vita mentre era a lavoro in un cantiere. L’operaio, di 57 anni, era a lavoro in zona Lettere, in provincia di Napoli, in via Depugliano.

Secondo le prime ricostruzioni, delineate grazie ai racconti dei presenti e dei colleghi, l’uomo si trovava al terzo piano di un palazzo per l’allestimento di un cantiere edile. Non si conoscono i motivi, ma sembra essere precipitato e in seguito alla caduta ha perso la vita (anche a Fiume Veneto un operaio è precipitato da una gru).

Il commento di Tullio Ferrante sulle morti

Sulla morte dei due operai nel Napoletano è intervenuto il sottosegretario di Stato al Mit. Tullio Ferrante ha voluto esprimere il suo cordoglio alle vittime degli incidenti sul posto di lavoro. “Due terribili tragedie che si sono verificate a poche ore di distanza l’una dall’altra e che colpiscono profondamente il nostro territorio”, ha raccontato.

Il giorno dopo il 1° maggio, la Festa dei lavoratori (la cui vigilia è stata macchiata da una morte a Gioia del Colle), la sicurezza sul lavoro torna protagonista. Ferrante dice che deve essere “una priorità assoluta, per questo come Governo vogliamo continuare a rafforzare sempre di più le misure a tutela dei lavoratori”.