Morto Claudio Ghezzi, caduta fatale sul Grignone: addio all'alpinista dei record

L’alpinista dei record Claudio Ghezzi ha perso la vita precipitando dalla vetta della Grigna, in provincia di Lecco e a cavallo tra il Lago di Como e la Valsassina. Originario di Missaglia, aveva 69 anni. Fatale la caduta da una ferrata nell’area settentrionale, a circa 2.410 metri di altezza, che sarebbe arrivata nel tentativo di soccorrere un’amica.

Morto Claudio Ghezzi: il record del noto alpinista

Ghezzi in circa quarant’anni era riuscito a scalare la Grigna fino alla vetta oltre 5600 volte, battendo così tutti i record di ascese della montagna. Insomma, numeri impressionanti, derivati da un grado di esperienza altissimo. Per questo gli era stato attribuito il soprannome di “re della Grigna”.

Tra l’altro il celebre escursionista era solito fornire preziose indicazioni in merito allo stato dei sentieri della catena montuosa, divulgandole con cadenza quasi quotidiana attraverso i suoi canali social.

Fonte foto: Facebook Claudio Ghezzi

Drammaticamente, ha perso la vita sulla vetta che aveva imparato meglio a conoscere. Nel corso degli anni aveva anche partecipato a diverse spedizioni in Sudamerica e in Asia.

Come è morto l’escursionista: ecco cosa sarebbe successo

Il noto alpinista era arrivato anche oggi sulla sommità della montagna al rifugio Brischi, a nord. Poco dopo però, secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, avrebbe ripreso la marcia e sarebbe tornato giù verso la ferrata che porta al Sasso dei Carbonari.

Si tratta di una via attrezzata che consente di raggiungere la cima. L’obiettivo di Ghezzi sarebbe stato quello di aiutare un’amica finita in difficoltà, di cui però non sono state ancora rese notizie. Ad un certo punto l’escursionista avrebbe preso l’equilibrio precipitando per decine di metri.

Inutili i soccorsi

Immediato l’allarme al numero unico per l’emergenze, il 112, che ha inviato sul posto i paramedici e i medici di Areu, insieme ad alcune squadre del soccorso alpino di Lecco partite da terra.

Il corpo della vittima è stato recuperato su una piana naturale. I disperati tentativi di soccorso si sono rivelati tutti vani: il violento impatto sul suolo non gli ha lasciato scampo e il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Dopo la morte di Caludio Ghezzi la ferrata teatro della tragedia è stata evacuata dalle forze dell’ordine. Le indagini per accertare come siano andati i fatti sono al momento ancora in corso.