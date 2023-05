Morto Alessandro D'Alatri, addio al regista del Commissario Ricciardi e dei Bastardi di Pizzofalcone

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Lutto nel mondo del cinema e della tv. È morto all’età di 68 anni il regista Alessandro D’Alatri. Romano, il regista di “Casomai” e “La febbre” era malato da tempo. Negli ultimi anni aveva diretto fiction tv di successo come “I bastardi di Pizzofalcone” e “Il Commissario Ricciardi”.

Chi era Alessandro D’Alatri

Nato a Roma il 24 febbraio 1955, Alessandro D’Alatri ha firmato come regista e autore molti film, da “Americano Rosso” a “La Febbre”, e diverse fiction di successo per la televisione come “I bastardi di Pizzofalcone“, “Il Commissario Ricciardi” e “Il Professore”.

Ha girato anche numerosi videoclip musicali e tantissimi spot pubblicitari, tra cui i celebri Paraflu e Ciribiribì Kodak e la serie Telecom con Massimo Lopez condannato a morte. Nel 1991 aveva vinto il David di Donatello come miglior resista esordiente per “Americano Rosso”.

La carriera di Alessandro D’Alatri

Sessantotto anni, Alessandro D’Alatri ha iniziato la carriera nello spettacolo da attore, ancora giovanissimo, con anche una parte nel “Giardino dei Finzi Contini” di Vittorio De Sica. Negli anni Ottanta è passato dietro la macchina da presa, girando spot pubblicitari e video musicali.

Nel 1991 fa il suo debutto sul grande schermo con il film “Americano rosso“, con il quale vince il David di Donatello come miglior regista esordiente. Nel 1993 dirige Kim Rossi Stuart in “Senza pelle“, con il quale rivince il David, questa volta per la sceneggiatura. Nel 1998 lavora ancora con Kim Rossi Stuart ne “I giardini dell’Eden“, in concorso alla Mostra di Venezia.

Nei primi anni Duemila lancia la carriera cinematografica di Fabio Volo, con “Casomai” e “La febbre“. Il suo ultimo film è “The Startup” del 2017.

Negli ultimi anni ha diretto diverse serie tv di successo come “I bastardi di Pizzofalcone”, “Il Commissario Ricciardi” e “Il Professore“.

Il ricordo di Alessandro Gassman

Alessandro Gassman, che ha lavorato con D’Alatri, ha ricordato il regista e amico con queste parole postate sul suo profilo Twitter:

“È partito per un altro viaggio il mio amico regista, sceneggiatore, ma soprattutto essere umano dolce, generoso, pieno di talento, uomo di cultura Alessandro D’Alatri. Grazie per l’opportunità di averti conosciuto. A chi lo amava un abbraccio RIP”.