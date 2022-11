Moregallo, altra tragedia: sub si immerge nel giorno del suo compleanno e muore, vani i tentativi di soccorso

Altra tragedia al Moregallo (Lecco): nelle scorse ore ha perso la vita a soli 54 anni Marco Bordoni, un sub residente a Cinisello Balsamo (Milano), che proprio nel giorno della sua morte ha compiuto gli anni. Il dramma arriva a nemmeno trenta giorni di distanza dalla morte di un altro sub che ha perso la vita nel medesimo tratto di lago.

L’allarme lanciato dagli amici

A lanciare l’allarme sono stati gli amici. Si erano immersi insieme a Marco, ma non lo hanno più visto riemergere. Da qui la decisione di allertare i soccorsi.

L’uomo aveva raggiunto la piccola spiaggia sulla sponda lecchese del lago di Como (il comune è Mandello del Lario) domenica mattina. Poco dopo le 13, i compagni, avendo perso le tracce dell0amico, hanno contattato il 112.

I soccorsi

Sul posto si sono precipitati i sanitari, insieme ai vigili del fuoco. Allertato anche l’elicottero da Varese e i sommozzatori da Milano.

Purtroppo a nulla sono valsi gli interventi: il corpo del 54enne è stato ritrovato senza vita, riaffiorato nello specchio d’acqua davanti all’ultima galleria chiusa, non distante dal punto in cui il subacqueo si era immerso.

Il medico legale non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Presenti anche i carabinieri di Lecco, che ora dovranno ricostruire la precisa dinamica dell’incidente.

Fonte foto: ANSA

Il precedente

Il luogo dove si è consumata la tragedia che ha stroncato la vita a Matteo Bordoni è famoso in zona per le immersioni in profondità ed è noto anche come il ‘Cimitero delle auto’ per le carcasse dei veicoli posati sul fondo lacustre.

Nello stesso punto, lo scorso 23 ottobre, aveva perso la vita Fabio Livio, 41enne di Tavernerio. Il suo corpo era stato recuperato a una profondità di 80 metri.