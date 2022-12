Mondo del lavoro: come incrementare l’engagement dei dipendenti con l'automazione di Soldo

Al giorno d’oggi per le aziende risulta fondamentale puntare sulla ricerca costante di nuovi talenti: disporre di collaboratori altamente qualificati risulta infatti determinante per emergere e affrontare al meglio le sfide di un mercato sempre più competitivo.

Tuttavia, questo approccio oggi si scontra con la realtà delle grandi dimissioni, un fenomeno nato negli Stati Uniti, che sta mettendo in evidenza un malcontento avvertito da moltissimi lavoratori.

Si tratta di una problematica con cui si sta confrontando con difficoltà un numero sempre maggiore di reparti direzionali. Tuttavia, un aiuto importante per contrastare il fenomeno arriva dalle nuove tecnologie, in particolare dall’implementazione in azienda di nuovi e più performanti sistemi basati sull’automazione.

Automazione e cultura digitale per contrastare i grandi licenziamenti

Alla base dell’abbandono in massa dei posti di lavoro, ribattezzato negli Stati Uniti come “Great Resignation”, c’è l’insoddisfazione professionale: un malcontento in parte dovuto a prospettive di carriera carenti, in parte a quel cambio di prospettiva imposto dal Covid, che ha modificato il modo di intendere il mondo del lavoro, spingendo alla ricerca di un modello professionale basato su un migliore work-life balance.

E, come molti dei fenomeni nati oltreoceano, il trend delle grandi dimissioni, che negli USA, nel solo 2021, ha interessato circa 48 milioni di americani, si è ben presto diffuso anche in Italia.

Secondo un report pubblicato dall’Osservatorio Inps sul precariato, infatti, nel primo semestre dell’anno nel nostro paese si è assistito a un incremento delle dimissioni del +22% rispetto ai valori del 2021 e del +28% rispetto a quelli rilevati nel 2019.

Per invertire questa tendenza, anche in Italia è possibile investire sull’automazione e su sistemi innovativi, avvalendosi risorse come Soldo: una piattaforma flessibile con cui dare vita a un modello di gestione aziendale più sostenibile, capace di farsi carico delle attività più gravose o di routine, sollevando i collaboratori dai sovraccarichi di lavoro e da tutte quelle incombenze che possono limitare la soddisfazione.

Automazione aziendale: le soluzioni di Soldo per le aziende

Oltre a rendere più attrattivo il mondo professionale, restituendo valore alla forza lavoro, l’automazione aiuta a colmare quel gap che nel tempo, oltre a generare sprechi e inefficienze, può essere d’ostacolo alla naturale evoluzione dei processi esistenti.

La piattaforma di Soldo, grazie a un sistema per la gestione efficiente delle spese aziendali, aiuta a ottimizzare efficacemente il flusso di lavoro che grava sui collaboratori, da una parte rendendo più flessibile il monitoraggio delle transazioni effettuate, in parte semplificando le operazioni di reportistica e rendicontazione, e sincronizzando e riconciliando tutte le spese sostenute.

Soldo solleva inoltre i reparti amministrativi dagli oneri derivanti dalle vecchie logiche di gestione manuale, integrandosi perfettamente con i più noti software per la contabilità. In aggiunta, permette di trasferire nel sistema le ricevute e gli scontrini delle spese aziendali, catalogandoli e conservandoli automaticamente, man mano che i collaboratori li fotografano con l’app.

In parallelo, Soldo affranca i dipendenti dall’incombenza di dover adoperare un fondo cassa e dalla pratica frustrante di dover anticipare le spese aziendali, incrementando l’engagement, il loro grado di soddisfazione e limitando significativamente quel sentimento di malcontento oggi responsabile delle grandi dimissioni.

Malcontento che è una costante in moltissimi settori, oltre a essere ampiamente diffuso sia tra i dipendenti pubblici sia tra i dipendenti privati: difatti, secondo un report dell’Osservatorio HR Innovation Practice del Politecnico di Milano, solo il 14% dei lavoratori si sente coinvolto in quello che fa e solo uno su dieci dichiara di sentirsi bene sul posto di lavoro. 1 su 2, inoltre, ha già pensato di cambiare lavoro o sta per farlo, mentre 4 su 10 hanno effettuato almeno un’assenza per un disagio emotivo.

L’efficienza di Soldo al servizio di travel e mobility manager

Adottare processi di automatizzazione per la gestione delle spese aziendali permette di beneficiare di un elevato grado di efficienza su più livelli. Con Soldo, per esempio, è possibile integrare alla piattaforma carte di pagamento da assegnare ai reparti, a team specifici o ai singoli collaboratori, in modo da assicurare un accesso più semplice ai fondi allocati per le spese comuni.

Le carte consentendo altresì la creazione di regole o tetti di spesa preimpostati e possono essere bloccate o sbloccate all’occorrenza, garantendo una supervisione completa delle spese agli amministratori e un grado maggiore di autonomia ai dipendenti, con tutto ciò che ne consegue in termini di produttività.

E a beneficiarne sono anche i travel mobility manager: la gestione digitalizzata della mobilità aziendale tramite strumenti automatizzati come Soldo può infatti assicurare una maggiore trasparenza e un’ottimizzazione dei processi e dei costi. A testimonianza di questo, i dati rilasciati da Travel for business, secondo cui il 70% dei travel manager individua negli strumenti di automatizzazione dei pagamenti sistemi efficaci per una gestione delle spese travel in tempo reale.

Un risultato in linea con quello che le aziende si aspettano dalle soluzioni di gestione spese più avanzate, che possono contribuire a creare quel clima di soddisfazione fondamentale per trattenere i vecchi collaboratori e attrarre nuove competenze.