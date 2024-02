Mirtilli ritirati dai supermercati Lidl per un errore nell'etichetta: il richiamo del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha reso noto di aver ritirato i mirtilli giganti americani Freshona dai supermercati Lidl. Il motivo è l’errata etichettatura dei prodotti di un lotto, in cui non è stata dichiarata l’indicazione di consumare il prodotto previa cottura. Ecco cosa fare nel caso in cui si siano acquistate le confezioni nei supermercati e quali sono i rischi nel caso si sia consumato il prodotto in questione.

Qual è il lotto ritirato

Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di un lotto il 2 febbraio 2024: riscontrata un errore nell’etichettatura riguardo il consumo.

Quello che si sa, inoltre, è che i mirtilli – commercializzati tramite Lidl Italia S.p.A. – sono stati prodotti in Polonia dallo stabilimento Greenyard Frozen Poland di Lipno. Il lotto coinvolto è:

LP3144DL7

Fonte foto: Ministero della Salute

Una confezione di mirtilli

La data di scadenza delle confezioni (tutte da 500 grammi) del lotto interessato è fissata al 31 maggio 2025.

Cosa fare se si sono acquistati i mirtilli ritirati

Se avete acquistato uno dei prodotti appartenente al lotto in questione e siete allergici al glutine, la raccomandazione delle autorità sanitarie è semplicemente quella di cuocerli prima del consumo (indicazione che manca nell’etichettatura) al fine di eliminare il Norovirus.

Quali sono i rischi del consumo di prodotti surgelati: il Norovirus

Noto anche come “virus del vomito invernale” o “virus di Norwalk”, il norovirus si manifesta con una gastroenterite e colpisce fondamentalmente gli ambienti in cui si creano contesti comuni come scuole, asili, ospedali, case di riposo e navi da crociera.

La denominazione “virus di Norwalk” è dovuta a una cittadina nell’Ohio, Stati Uniti, che fu duramente colpita da un’epidemia di gastroenterite nel 1968.