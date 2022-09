Milionario inglese lascia la moglie e fugge con una profuga ucraina

Accoglie una rifugiata ucraina in casa sua, se ne innamora e lascia moglie e figli. È la storia del milionario anglo-svedese Haakon Overli, imprenditore che ha costruito la sua fortuna grazie ai servizi finanziari online.

Lascia la moglie per amore della profuga

Come riporta ‘The Sun’, dopo aver accolto in casa sua una ragazza in fuga dalla guerra, il 52enne Overli ha rotto i ponti con la moglie Imogen Overli, che di mestiere è direttore d’orchestra.

Dopo lo scoppio della guerra, per settimane il ricco imprenditore, la cui fortuna secondo il sito Companycheck è stimata in 5 milioni di sterline, ha fatto pressioni sul governo affinché venissero accelerate le pratiche per portare in Gran Bretagna la donna ucraina.

Fonte foto: Google Maps La contea di Surrey.

A pochi mesi dal rilascio del visto, la rifugiata e il milionario sono andati a vivere in una sontuosa tenuta nel Surrev, a sud-ovest di Londra.

Come dimostrano numerosi tweet, Haakon Overli non ha mai smesso di sostenere la politica di accoglienza britannica nei confronti dei profughi dall’Ucraina.

Chi è Haakon Overli

Haakon Overli è nato 52 anni fa in Norvegia, dove si è laureato in matematica all’Università di Oslo. Ha anche una seconda in Economia presa in Inghilterra all’Università di Durham.

Il suo successo è arrivato negli anni del boom dei servizi finanziari online: nel 1997 Oveli ha fondato l’agente di cambio online Self Trade.

Fiuto per i servizi finanziari

La società, come riporta il ‘Daily Mirror’, è stata lanciata nell’aprile del 2000 e venduta nell’ottobre dello stesso anno per oltre 900 milioni di sterline.

Nel curriculum vitae di Haakon Overli anche incarichi di prestigio presso JP Morgan e presso ING Barings nelle vesti di banchiere d’investimenti.

Poi l’avventura di Wonga, società di prestiti a breve termine a tassi di interesse elevati presso la quale Haakon Overli ha ricoperto un ruolo apicale fino a non molto tempo fa.

Wonga ha portato più di una preoccupazione nella vita di Overli: la società è stata accusata di prestiti predatori, ovvero della pratica di elargire prestiti a soggetti a rischio a fronte di altissimi tassi d’interesse.

Dopo una serie di traversie la società è finita in amministrazione controllata.

Archiviata l’avventura in Wonga, Overli ha coofondato Dawn Capital, una società di investimenti nell’ambito delle tecnologie informatiche.