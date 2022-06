Milano, scoppia la rissa tra bande: morto un ragazzo di 21 anni accoltellato da due minorenni, 24 arresti

Panico nelle strade di Milano. Una rissa è degenerata e un ragazzo di 21 anni è morto, accoltellato da due fratelli minorenni in uno scontro tra bande. Dalle prime ore mercoledì 15 giugno, nel capoluogo lombardo e nella provincia di Monza Brianza, i carabinieri hanno eseguito delle ordinanze di custodia cautelare nei confronti 24 persone. Ecco cosa è successo.

Rissa a Milano, morto un ragazzo accoltellato: 24 arresti, quali sono le accuse

Le persone fermate sono 24, tra cui 5 minori (di cui 2 destinatari di custodia in carcere, 2 di collocamento in comunità e 1 dell’obbligo di permanenza in casa) e 19 maggiorenni (di cui 7 destinatari di custodia in carcere e 12 agli arresti domiciliari).

Sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di:

concorso in omicidio;

rissa aggravata;

lesioni personali;

detenzione illecita di sostanza stupefacente;

tentata estorsione in concorso;

porto di armi od oggetti atti a offendere.

Fonte foto: ANSA Un fermo immagine tratto da un video che mostra un momento dell’operazione che ha portato all’arresto di 24 persone nell’ambito di un’indagine per l’omicidio di un 21enne accoltellato nel corso di una violenta rissa tra bande il 29 settembre 2021

La ricostruzione della rissa e il movente

Le indagini, condotte dalla Compagnia Carabinieri di Pioltello in seguito all’omicidio di un 21enne accoltellato, riguardano una violenta rissa avvenuta la sera del 29 settembre 2021.

In quell’occasione due bande di giovani, provenienti rispettivamente da Vimercate (Monza Brianza) e Pessano con Bornago (Milano), si erano date appuntamento in quest’ultimo comune per un regolamento di conti, finito in tragedia, nato da una controversia in seguito alla vendita di droga.

La rissa sarebbe nata dopo la vendita di droga nell’estate 2021 da un membro del gruppo di Pessano con Bornago a uno della fazione di Vimercate, ceduta in cambio di 800 euro: le banconote si sarebbero rivelate false, generando la lite.

Gli appartenenti al gruppo di Vimercate erano partiti alla volta di Pessano con Bornago armati di spranghe, bastoni, coltelli e bottiglie di vetro, dando vita alla rissa per poi dileguarsi, lasciando a terra il 21enne in gravissime condizioni.

Chi sono gli assassini

Gli assassini sarebbero due fratelli, minorenni all’epoca dei fatti (rispettivamente di 15 e 17 anni): avrebbero accoltellato un 21enne al torace.

A incastrarli, le tracce di dna rinvenute sul coltello a serramanico sequestrato sulla scena del crimine.