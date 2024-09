Strage di Paderno Dugnano, chi è il tutore legale del 17enne: "È la quarta vittima, sarò come un genitore"

A Paderno Dugnano, il drammatico caso della strage familiare ha scosso profondamente la comunità. Il 17enne accusato di aver ucciso i suoi genitori e il fratello minore, è attualmente sotto tutela legale del Tribunale di Monza. L’avvocata Enrica Michela Malberti, tutore legale del giovane, ha presenziato all’udienza di convalida, dove ha dichiarato che il ragazzo ha affrontato la situazione con compostezza, nonostante i momenti di commozione durante l’interrogatorio.

Strage di Paderno Dugnano, parla il tutore legale

Il 17enne, che ora si trova in una situazione di isolamento e sotto la custodia delle autorità, ha espresso il desiderio di incontrare i suoi nonni, unici parenti rimasti.

Tuttavia, a causa del coinvolgimento dei nonni nel procedimento penale, poiché parti offese e potenzialmente in conflitto d’interesse nelle questioni ereditarie, il Tribunale ha deciso di nominare un tutore esterno per garantire imparzialità e trasparenza nella gestione legale.

Fonte foto: ANSA

Fiori davanti alla villetta di Paderno Dugnano

L’avvocata Malberti, figura di grande esperienza nel diritto di famiglia e nella tutela dei minori, ha spiegato in un’intervista pubblicata da Il Giorno, come il suo ruolo le consenta di rappresentare il ragazzo sia in sede penale che civile.

Enrica Michela Malberti: “Sarò come un genitore”

Nonostante la gravità del reato, Malberti considera il ragazzo come la “quarta vittima” della tragedia familiare di Paderno Dugnano.

“Io sarò per lui come un genitore” ha dichiarato Malberti.

Nel frattempo, il 17enne continua a studiare in carcere, in attesa di affrontare l’esame di riparazione di matematica, dimostrando la volontà di proseguire il proprio percorso scolastico.

L’ipotesi dell’affidamento a una comunità

Nei prossimi giorni, il Tribunale per i minorenni dovrà decidere se confermare la custodia cautelare in carcere o optare per l’affidamento a una comunità, come richiesto dalla difesa.

Entro un mese, il 17enne raggiungerà la maggiore età, momento che segnerà la fine della sua tutela legale, ma per ora l’avvocata Malberti continuerà ad assisterlo.