Rissa tra giovani a Bologna in via Piave: 16enne muore accoltellato, gravissimo 17enne. Fermato un minorenne

Tragedia a Bologna. Un ragazzo di 16 anni è morto accoltellato in una rissa mentre un 17enne risulta ferito in maniera molto grave. Le forze dell’ordine hanno già fermato una persona accusata dell’omicidio.

Rissa a Bologna: un morto e un ferito

Nella serata del 4 settembre, attorno alle 22:30 in via Piave a Bologna, sarebbe scoppiata una rissa tra ragazzini minorenni per motivi che le forze dell’ordine non hanno ancora chiarito.

Due ragazzi sarebbero stati gravemente feriti nello scontro. I residenti hanno chiamato il 118 per soccorrerli ma il più giovane di loro, 16 anni, è morto poco dopo essere arrivato in ospedale.

Fonte foto: Tuttocittà La zona di Bologna dove è avvenuta la rissa

Stando a quanto riportato dal quotidiano il Corriere della Sera, la polizia, che indaga sulla vicenda, avrebbe già fermato un altro minorenne che sarebbe il responsabile dell’omicidio.

Il fermo del minorenne accusato dell’omicidio

Una volta arrivati sul luogo dell’aggressione, gli agenti della polizia di Bologna hanno iniziato a raccogliere gli indizi e le testimonianze dei presenti per risalire al possibile responsabile dell’accoltellamento.

Durante la notte le forze dell’ordine hanno raggiunto un minorenne, al momento unico sospettato dell’aggressione e del conseguente omicidio, e lo hanno messo in stato di fermo attendendo il pronunciamento della magistratura minorile nei suoi confronti.

Al ragazzo accusato dell’omicidio del 16enne e del ferimento del 17enne durante la rissa sarebbe anche stato sequestrato il coltello che è considerato dagli investigatori la probabile arma del delitto di Bologna.

Le indagini sulla dinamica e il movente della rissa

La polizia di Bologna sta indagando su quello che è accaduto in via Piave attorno alle 22:30. I motivi per cui sarebbe scoppiata la rissa che ha causato la morte di un 16enne non sono infatti ancora chiari agli investigatori.

Al momento gli agenti stanno analizzando sia le immagini delle telecamere di sicurezza presenti in zona che le testimonianze dei ragazzi presenti e delle persone che risiedono nel quartiere, per capire quale possa essere stato il movente che ha scatenato lo scontro tra minorenni.

Le uniche testimonianze emerse fino a questo momento però riportano soltanto le grida di aiuto che i ragazzi feriti, rimasti a terra, avrebbero urlato dopo che lo scontro era terminato.