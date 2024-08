Morto a 22 anni in un incidente a San Lazzaro vicino Bologna: la patente ritirata nel 2022, auto ribaltata

Un ragazzo di 22 anni è morto in un incidente a San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna, dopo aver sbandato con la sua auto. Secondo quanto riportato da il Resto del Carlino, la vittima era alla guida senza patente, che gli era stata ritirata nel 2022 per guida in stato di ebrezza. Non è ancora chiaro se anche in questa occasione si fosse messo al volante dopo aver bevuto. Illesa la ragazza di 24 anni seduta sul sedile passeggero.

L’incidente a San Lazzaro

L’incidente mortale si è verificato intorno alle 4 del mattino della notte tra venerdì 16 e sabato 17 agosto. Secondo le prime ricostruzioni della stampa locale, il 22enne, di origini marocchine a residente a Bologna, viaggiava a velocità alla guida della sua Lancia Ypsilon con a bordo la 24enne, quando avrebbe perso improvvisamente il controllo dell’auto.

Per causa ancora in fase di accertamento, il veicolo è uscito fuori strada in maniera del tutto autonoma, all’altezza della rotonda di San Lazzaro tra via Jussi e via Wolf.

La zona di San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna, dove è avvenuto l’incidente mortale

I soccorsi

L’auto si è ribaltata, distruggendo nella violenta carambola anche parte della segnaletica verticale, ma nello schianto non sono rimasti coinvolti altri mezzi o persone.

Sul luogo dell’incidente è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, oltre che degli operatori sanitari del 118 e dei carabinieri. Quando il 22enne è stato estratto dall’abitacolo era già privo di vita.

Nessuna grave conseguenza per la ragazza, che è stata portata in stato di shock in ospedale per accertamenti.

L’incidente a Bassano del Grappa

Nella giornata di Ferragosto un’altra vittima della strada è stata registrata a Bassano del Grappa, in un incidente tra una moto e un furgone, nel quale ha perso la vita un altro ragazzo.

A rimanere ucciso Riccardo Zanchetta, 27enne di Rossano Veneto e papà di un bimbo piccolo, morto in sella alla sua moto dopo essersi scontrato con un mezzo commerciale mentre stava viaggiando verso l’Altopiano di Asiago, nel Vicentino.