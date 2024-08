Incidente a Bassano del Grappa in viale Asiago: scontro moto-furgone, morto il 27enne Riccardo Zanchetta

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia sulle strade di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, dove il 27enne Riccardo Zanchetta è morto in seguito a un incidente avvenuto in viale Asiago. Il giovane, in sella alla sua moto, stava viaggiando verso l’Altopiano quando si è scontrato con un furgone freezer: l’impatto è stato fatale. Zanchetta, residente a Rossano Veneto, era padre di un bambino piccolo.

Incidente a Bassano del Grappa in viale Asiago: morto il 27enne Riccardo Zanchetta

Il drammatico episodio è avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì 14 agosto, mentre il ragazzo stava viaggiando in direzione dell’Altopiano.

Secondo quanto riportato dal sito del Giornale di Vicenza, il conducente del mezzo per la consegna di prodotti surgelati (un uomo di 45 anni di Vicenza) sarebbe uscito da una laterale del viale, svoltando a sinistra per dirigersi in direzione ovest, verso San Michele.

Il sinistro si è verificato in viale Asiago, a Bassano del Grappa (Vicenza)

La vittima, in sella alla sua moto Honda e diretto a sua volta verso ovest, sarebbe sopraggiunta dalla sua destra. L’impatto con il furgone è stato particolarmente violento.

I soccorsi

Sul luogo del sinistro sono subito intervenuti i soccorsi medici, i carabinieri e la polizia locale di Bassano.

Sfortunatamente, il 27enne era già in arresto cardiaco, con un grave trauma cranico e fratture multiple agli arti. Per lui non c’è stato niente da fare: è deceduto dopo l’arrivo in ospedale.

Zanchetta, che abitava a Rossano Veneto, lascia una compagna e un figlio piccolo.

L’incidente a Verona

Nella mattinata di giovedì 15 agosto, giornata di ferragosto, un altro incidente mortale è avvenuto nel Veronese, sul lungadige Attiraglio, nei pressi del quartiere Parona, dove un autobus Atv è uscito di strada.

Il bilancio è tragico: una passeggera è deceduta, altre sei persone sono rimaste ferite, compreso l’autista che stava guidando il mezzo.

I feriti, cinque in codice giallo e due in codice rosso, sono stati trasportati negli ospedali di Borgo Trento, Negrar e Villafranca.