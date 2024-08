A Verona un bus Atv di linea esce di strada: morta una passeggera e 7 feriti, tragedia a Ferragosto

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Drammatico incidente nel Veronese lungo la mattinata di Ferragosto. Sul lungadige Attiraglio, nei pressi del quartiere Parona, un autobus Atv è uscito di strada. Una passeggera è morta, altre sette persone sono rimaste ferite.

Verona, autobus di linea si schianta: morta una passeggera

La tragedia si è verificata intorno alle 8.20. Un autobus Atv della linea 93, proveniente da Verona e diretto a Valpolicella, per cause ancora in corso di accertamento, è uscito dalla carreggiata ed ha invaso la corsia opposta di percorrenza finendo contro un muretto di cinta su cui si è conficcato col muso.

Immediatamente è scattato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e gli uomini del vigili del fuoco, giunti con tre squadre da Verona per liberare le persone coinvolte nel sinistro dalle lamiere.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Almeno sette persone ferite

Il bilancio è tragico: una passeggera è deceduta, altre sei persone sono rimaste ferite, compreso l’autista che stava guidando il mezzo.

I feriti, cinque in codice giallo e due in codice rosso, sono stati trasportati negli ospedali di Borgo Trento, Negrar e Villafranca.

Non ce l’ha fatta invece una donna che era seduta dietro l’autista: troppo gravi le ferite riportate. Il decesso è stato constatato poco dopo l’incidente.

Strada chiusa al traffico

Sul posto sono arrivati anche gli uomini dei carabinieri e della polizia locale. La strada dove si è verificato l’incidente è stata chiusa momentaneamente al traffico che è stato deviato nella viabilità secondaria.

Il comandante della polizia locale di Verona, Luigi Altamura, ha suggerito di non transitare nell’area interessata per alcune ore, fino a quando non saranno terminati i rilievi delle forze dell’ordine e le operazioni di soccorso.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi: dal malore dell’autista, al tentativo di evitare qualcosa o qualcuno, al guasto tecnico del mezzo.

Sul territorio Veronese, poche ore prima del dramma di Ferragosto, c’è stato un altro tragico incidente a Valeggio sul Mincio dove sono morte due persone.