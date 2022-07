Milano, incendio nella spa dell'Hotel Bulgari: palazzo evacuato. La situazione

Un nuovo incendio è divampato a Milano nella giornata di venerdì 22 luglio: attorno alle ore 13,15 si è innescato un rogo all’interno del centro benessere del lussuoso Hotel Bulgari, in via privata Fratelli Gabba 7, in zona Brera, nei pressi di via Manzoni.

Cosa è successo

Secondo la prima ricostruzione dei fatti riportata dal ‘Corriere della Sera’, l’incendio sarebbe scoppiato a causa di una candela caduta su un lettino per massaggi presente nella spa.

L’intervento

Sul luogo sono subito intervenute 6 squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno evacuato tutte le persone coinvolte e domato le fiamme, anche grazie all’entrata in funzione del sistema antincendio dell’albergo.

Fonte foto: Tuttocittà Un incendio è scoppiato nel centro benessere dell’Hotel Bulgari a Milano, in via privata Fratelli Gabba 7.

Il bilancio dei feriti

Non ci sarebbero feriti gravi in seguito all’incendio divampato all’Hotel Bulgari di Milano. Durante l’evacuazione del centro benessere presente all’interno dell’albergo, a causa del pavimento reso scivoloso dall’acqua, un’addetta alle pulizie è caduta riportando alcune contusioni. Al momento non risultano altre persone coinvolte e tutto è rientrato nella normalità.

Il bilancio dei feriti riferisce di una donna di 41 anni soccorsa in codice verde.

Ulteriori dettagli

Il sito ‘Milano Today’ aggiunge ulteriori dettagli sull’incendio scoppiato all’Hotel Bulgari di Milano: i Vigili del Fuoco hanno evacuato temporaneamente, in via precauzionale, l’intero palazzo. Dopo aver domato le fiamme, sono scattate le operazioni per la messa in sicurezza degli ambienti e la ricostruzione delle cause esatte del rogo.