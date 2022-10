Milano, 12enne compie quattro rapine in una settimana: fermato dai carabinieri insieme alla baby gang

Quattro rapine in pochi giorni. Protagonista un 12enne di origini marocchine, non imputabile per via dell’età, fermato dai carabinieri in piazza Duca D’Aosta, a Milano, insieme ad altri tre giovani stranieri. Una “baby gang” autrice di furti e scippi.

Fermato più volte e affidato a una comunità

Il minore, fermato tre volte in tre giorni la scorsa settimana e più volte affidato a comunità, riporta l’agenzia Ansa, è stato bloccato insieme a un un altro ragazzo, dopo tentato di rubare un orologio dal polso di un turista.

Il 12enne è stato individuato dalle forze dell’ordine a seguito della tentata rapina in piazza Duca D’Aosta, a Milano, spesso teatro di reati di questo tipo e di risse.

La ricostruzione dell’accaduto

Secondo quanto riferito dai carabinieri, il ragazzino avrebbe agito in compagnia di un 18enne libanese, che invece è stato arrestato.

Il turista aggredito è un malesiano di 39 anni, il quale ha provato a difendersi dopo essere stato spinto a terra.

L’intento era quello di strappargli l’orologio dal polso. Notato il parapiglia, le forze dell’ordine sono intervenute per i identificare i due giovani stranieri.

Fonte foto: ANSA I Carabinieri hanno fermato per l’ennesima volta il giovane

I precedenti

Il minore era stato fermato dalle forze dell’ordine 72 ore dopo aver rubato un orologio, nei giorni scorsi.

Appena 24 ore dopo è tornato in azione, rubando una valigia a dei turisti e uno smartphone.

Ora, dopo essere stato fermato per la quarta volta nel giro di una settimana, verrà molto probabilmente affidato per l’ennesima volta a una comunità.