Memo Remigi torna in Rai dopo il caso di molestie a Jessica Morlacchi: ospite di Pierluigi Diaco a "BellaMà"

Memo Remigi torna in Rai. Ospite alla trasmissione ‘BllaMà’, il compositore e conduttore televisivo si è scusato per le molestie nei confronti di Jessica Morlacchi, che ne avevano causato l’allontanamento dalla televisione pubblica nel 2022.

Il ritorno di Memo Remigi in Rai

Venerdì Memo Remigi è tornato in Rai dopo più di un anno di assenza. Il conduttore e compositore era stato allontanato dopo un caso di molestie verso l’ex cantante e conduttrice Jessica Morlacchi, nel 2022.

Ospite al programma pomeridiano di Rai 2 ‘BellaMà’, Remigi è tornato su quanto accaduto nel 2022: “Guai a mancare di rispetto, soprattutto a una donna. Sono il primo a portare avanti questo principio fondamentale, specie nella vita di un uomo: l’uomo non può profittare di determinate situazioni.”

Il compositore ha poi ricordato anche Maurizio Costanzo: ” Mi ha sempre sostenuto, mi ha detto una frase che mi ha colpito tantissimo e che mi ricorderò per sempre: ‘nella vita, quando uno sbaglia non va condannato ma va aiutato.'”

Le scuse per le molestie a Jessica Morlacchi

La maggior parte dell’intervento di Remigi come ospite al programma BellaMà è ruotata attorno alle scuse per le il caso di molestie che aveva causato il suo allontanamento dal programma ‘Oggi è un altro giorno’ e dalla Rai in generale.

“Ci tenevo a ribadire le mie scuse all’azienda e soprattutto al pubblico: sono convinto che nella vita tutti sbagliamo e io in sessanta anni di carriera sbagli ne ho fatti diversi, più o meno gravi” ha dichiarato il conduttore e cantante. “Quello che ho fatto è stato un gesto di grande incoscienza, che mi è costato molto” conclude poi Remigi.

Il caso di molestie e l’allontanamento di Remigi

Durante le riprese della puntata del 22 ottobre del programma ‘Oggi è un altro giorno’, Memo Remigi palpeggia la cantane e presentatrice Jessica Morlacchi. Entrambi sono ospiti fissi della trasmissione.

Remigi viene immediatamente rimosso dal programma per violazione del codice etico. Sarà rimosso anche da Propaganda Live, trasmissione di La7 nella quale era ospite fisso dal 2017.

Il conduttore aveva tentato di difendersi, per poi accusare la Rai di aver preso un provvedimento ingiusto: “Alla mia età non è facile superare il grave stato d’animo in cui l’azienda Rai, alla quale ho legato tutta la mia vita artistica, mi ha ridotto” dichiarò dopo la sospensione.