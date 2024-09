Brian May e il principio di ictus: "Ho perso il controllo di un braccio, ma ora posso suonare la chitarra"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Brian May, leggendario chitarrista dei Queen, ha recentemente svelato di aver avuto un principio di ictus. In un video indirizzato ai suoi fan, l’artista racconta come, a causa di un attacco ischemico, ha rischiato di dover dire addio alla chitarra. Ecco come sta ora il noto musicista.

Brian May racconta il suo principio di ictus: “Mi sono spaventato”

Nel video condiviso sul web il 4 settembre, Brian May ha rassicurato i suoi fan. Come riporta ANSA, il chitarrista dei Queen ha recentemente dovuto fare i conti con un episodio ischemico.

Non si tratta, per fortuna, di un vero e proprio ictus, ma l’accaduto ha comunque destato preoccupazione.

Fonte foto: Getty

Brian May durante una recente esibizione

“Ho perso il controllo di questo braccio”, racconta May nel suo video, mentre indica l’arto sinistro.

“Devo ammettere che mi sono un pochino spaventato”, prosegue il chitarrista.

Il ritorno alla chitarra

Il celebre membro dei Queen ha comunque colto l’occasione per rassicurare i suoi fan.

Brian May ha infatti provveduto a condividere anche un recente video sul suo account X ufficiale, grazie al quale ha annunciato che ha già riacquisito la mobilità dell’arto. A breve, dunque, potrà riprendere a suonare la chitarra.

La sua capacità riprendere in mano lo strumento era in effetti stata messa in dubbio, nei giorni scorsi, a causa del principio di ictus che aveva reso il suo braccio sinistro quasi inutilizzabile.

Al momento, il chitarrista è in piena fase di convalescenza, e sta seguendo i consigli del personale sanitario del Surrey Frimley Hospital.

Il video ha comunque rassicurato i fan: il chitarrista sembra stare bene.

La carriera straordinaria di May

Il nome di Brian May è spesso associato al celebre gruppo dei Queen ed al suo frontman, il compianto Freddie Mercury.

May non è solo un leggendario chitarrista e compositore, ma anche un brillante accademico.

È infatti un ex professore di fisica a riposo. Prima di dedicarsi alla musica, aveva intrapreso un dottorato in Astronomia dell’infrarosso.

Dopo una pausa per la carriera musicale, nel 2007 è tornato agli studi e ha conseguito un dottorato in Astrofisica, dimostrando così il suo continuo impegno in campo scientifico.