Meloni salda il conto degli italiani fuggiti dal ristorante in Albania: i ringraziamenti del ristoratore

Dopo le notizie della fuga dei turisti italiani da un ristorante in Albania, lasciato senza pagare il conto, e del conseguente saldo effettuato direttamente dalla premier Giorgia Meloni, arrivano ora, a mezzo social, i ringraziamenti dei ristoratori.

La fuga senza pagare

Il fatto è ormai molto noto: alcuni turisti italiani erano fuggiti da un ristorante in Albania senza pagare il conto, e nel giro di poco tempo la notizia aveva preso piede tra Tirana e dintorni, fino ad arrivare qui in Italia.

La denuncia del fatto era poi arrivata anche dal premier albanese Edi Rama, che ha raccontato quanto avvenuto a La Stampa. Una questione sia economica che di immagine, che ha subito fatto drizzare le antenne a Giorgia Meloni.



Il post condiviso su Facebook dai titolari del ristorante “Guva Mangalem” di Berat

La premier italiana infatti, in visita in Albania, si è rivolta all’ambasciatore italiano invitandolo ad andare a saldare “il conto di questi imbecilli”.

Il conto saldato e i ringraziamenti

Esattamente come richiesto, il conto non saldato di 80 euro è stato poi pagato dall’ambasciatore che, come precisato, “è stato liquidato con fondi personali della Presidente Meloni per il tramite dell’Ambasciata, che si è limitata ad effettuare materialmente il versamento”.

Un’azione che Giorgia Meloni aveva motivato sui social: “Mi sono vergognata, perché l’Italia che voglio rappresentare non è una Nazione che fa parlare di sé all’estero per queste cose, che non rispetta il lavoro altrui, che pensa di essere divertente fregando gli altri”.

E proprio tramite social sono ora arrivati i ringraziamenti di Viku Kadëna e della moglie Gabriela, titolari del ristorante “Guva Mangalem” di Berat, che fino ad ora non avevano concesso alcuna intervista e non avevano voluto parlare pubblicamente dell’accaduto.

Il post per Giorgia Meloni

“I cittadini italiani che son andati via senza pagare ci hanno fatto una grande pubblicità. Li ringraziamo!”. Inizia così, con ironia, il post social condiviso dal ristorante Guva Mangalem.

“Gli italiani sono a casa loro qui, e vengono accolti come ospiti e non come turisti. Gli albanesi non dimenticano come sono stati accolti in Italia nei tempi bui della storia – continua il post – Ringraziamo il primo ministro Giorgia Meloni per la tempestiva reazione”.

“Lei è una vera signora! Noi lavoriamo duramente […] e questa non e una questione di denaro per noi, ma siamo molto toccati da suo gesto! Un grande esempio di dignità”. Il tutto accompagnato da una foto dei soldi usati per saldare il debito che, a detta dei ristoratori, resteranno nel locale “come ricordo e anche contro il malocchio”.