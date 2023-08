Meloni paga conto dei turisti italiani in Albania e fa chiarezza: "Mi sono vergognata, pagato personalmente"

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Dopo aver fatto discutere in Albania, il caso dei turisti italiani che non hanno pagato il conto in un ristorante di Berat fa parlare, e tanto, anche in Italia. Lo fa dopo la notizia trapelata del pagamento del conto dei furbetti da parte della premier Giorgia Meloni che sui social ha tenuto a fare delle precisazioni su quanto accaduto.

Il racconto del premier albanese

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affidato ai social il suo chiarimento su quanto accaduto in Albania sul caso del conto non pagato da alcuni connazionali, andati via da un ristorante di Berat senza presentarsi alla cassa. Un episodio che era diventato virale sul web in terra albanese, col video dei turisti che scappavano via dall’attività.

E la premier, su X (ex Twitter), ha raccontato di come è venuta a conoscenza del fatto: “Mentre mi trovavo in Albania il Primo Ministro Rama mi racconta la storia di 4 italiani che in un ristorante del posto erano scappati senza pagare il conto”.

“Il ristoratore, dopo che le immagini della fuga erano diventate virali, aveva detto che era comunque felice perché i nostri connazionali avevano mangiato bene ed erano rimasti contenti” le parole di Meloni.

“Mi sono vergognata”

Ma la scelta dei connazionali, presa da tanti col sorriso, non ha lasciato indifferente la premier. “Mi sono vergognata, perché l’Italia che voglio rappresentare non è una Nazione che fa parlare di sé all’estero per queste cose, che non rispetta il lavoro altrui, che pensa di essere divertente fregando gli altri” ha spiegato su X.

Da qui la scelta di pagare il loro conto, di circa 80 euro, di tasca propria: “Ho deciso di chiedere all’ambasciatore di andare a saldare il conto, che ho pagato personalmente“. Un gesto che Meloni definisce “niente di che, infatti io non ne ho neanche dato notizia”.

Mentre mi trovavo in Albania il Primo Ministro Rama mi racconta la storia di 4 italiani che in un ristorante del posto erano scappati senza pagare il conto. Il ristoratore, dopo che le immagini della fuga erano diventate virali, aveva detto che era comunque felice perché i nostri… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) August 19, 2023

Le polemiche

Ma qualche giorno dopo la notizia è rimbalzata sui social, condivisa e raccontata dai giornali, e l’opposizione ha storto il naso. C’è chi ha puntato il dito contro Meloni per il gesto, per aver dato il cattivo esempio, altri che addirittura pensavano fosse stato pagato con i soldi dello Stato italiano.

Meloni, su X, ha quindi tenuto a precisare come sono andate realmente le cose e si è detta delusa dall’atteggiamento della sinistra: “Me ne dispiace perché speravo che almeno su una cosa così banale si potesse essere tutti d’accordo“.