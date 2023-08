Meloni fa saldare il conto dei turisti italiani scappati dal ristorante in Albania senza pagare: "Imbecilli"

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Alcuni turisti italiani erano fuggiti da un ristorante in Albania senza pagare il conto e la notizia aveva fatto scalpore a Tirana e dintorni, ma è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a intervenire e far valere la “dignità” italiana.

Via senza pagare

A denunciare la fuga dei turisti italiani era stato il premier albanese Edi Rama a La Stampa, con il presidente che aveva sottolineato che un gruppo di turisti era scappato via da un locale di Berat senza presentarsi alla cassa.

Il gesto degli italiani non è passato inosservato, nonostante il ristorante avesse minimizzato sull’accaduto senza procedere alla denuncia. Perché il fuggi fuggi dei turisti è stato immortalato dalla telecamere di sorveglianza e il video è finito sul web.

La scelta di Meloni

E una volta arrivata in Albania, dove ha incontrato lo stesso premier Rama, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ha tardato a far passare l’Italia dalla parte del torto a quelle del giusto.

La presidente, infatti, ha sentito la storia raccontata proprio da Rama e mentre tutti ridevano lei si è voltata verso l’ambasciatore italiano invitandolo: “Vada a pagare il conto di questi imbecilli, per favore, e faccia un comunicato! L’Italia non può perdere il rispetto così”.

Detto fatto, col ristoratore che è stato rimborsato della cifra non pagata dagli italiani, ovvero 8o euro. E visita, che ha spezzato le vacanze della premier Meloni in Albania, che è proseguita tranquillamente per la leader di FdI che è stata ospitata nella villa di Rama vicino a Valona.

Italiani in Albania

Episodio che, come detto, ha fatto parecchio discutere anche perché nelle scorse settimane era emerso un numero sempre più crescente di italiani che quest’estate hanno scelto l’Albania come meta turistica oltre i confini nostrani.

Un movimento, quello dall’Italia all’Albania, che era stato pure oggetto di ironia dello stesso Edi Rama, che sui social aveva scherzato postando un meme composto da un collage di foto della nave Vlora, quella usata dagli albanesi nel 1991 per sbarcare in Italia, ripresa da due diverse inquadrature: la prima accompagnata dalla didascalia “Albanesi partono per l’Italia 1991“, l’altra con la scritta “Italiani partono in ferie per l’Albania 2023“.