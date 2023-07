Meloni critica La Russa sul caso di violenza sessuale che coinvolge il figlio: "Solidarizzo con ragazza"

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

“Tendo a solidarizzare con una ragazza che decide di denunciare” e “non sarei intervenuta nel merito della vicenda”. Così Giorgia Meloni da Vilnuis, dopo il vertice Nato, parla del caso di violenza sessuale che coinvolge il figlio di Ignazio La Russa, criticando le dichiarazioni del presidente del Senato.

Meloni bacchetta La Russa

Alla conferenza stampa al termine del vertice Nato a Vilnius, in Lituania, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato anche di diversi temi di politica interna, rispondendo alle domande dei giornalisti.

Tra questi il caso della presunta violenza sessuale denunciata da una ragazza 22ennne e che coinvolge Leonardo la Russa, uno dei figli del presidente del Senato Ignazio La Russa.

Meloni bacchetta il suo compagno di partito: “Capisco molto bene, da madre, la sofferenza del presidente Ignazio La Russa anche se non sarei intervenuta nel merito della vicenda”.

“Tendo a sodalizzare per natura con una ragazza che denuncia e non mi pongo il problema dei tempi”, aggiunge la premier.

“Come governo abbiamo approvato qualche settimana fa un ddl sulla violenza sulle donne, questo è da sempre il lavoro che parla per noi. Spero di aver chiarito il mio punto di vista su questa materia”.

Fonte foto: ANSA Meloni al vertice Nato di Vilnius

Vicenda Santanchè “extrapolitica”

Per quanto riguarda la vicenda della ministra del Turismo Daniela Santanchè, indagata per bancarotta e falso in bilancio, secondo Meloni si tratta di una questione “extrapolitica”, che non riguarda la sua attività di ministro che “sta facendo molto bene”.

“È una questione molto complessa – afferma la premier – va vista nel merito quando il merito sarà completamente conosciuto, ma credo che questo competa alle aule dei tribunali e non alle trasmissioni tv”.

“L’anomalia – aggiunge – è che al ministro non viene notificata l’indagine, ma viene notificata a un quotidiano il giorno stesso in cui lei va in Aula per l’informativa”.

Il caso Delmastro

A Vilnius Giorgia Meloni ha parlato anche della vicenda dell’imputazione coatta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, indagato per rivelazione del segreto d’ufficio riguardante il caso Alfredo Cospito.

Meloni afferma che si tratta di tre casi diversi che vanno valutati ciascuno a sé, ma, sottolinea, “la questione di Delmastro mi ha obiettivamente molto colpita”.

Perché si tratta di una “questione politica“, che “riguarda un esponente del governo in esercizio del suo mandato”.