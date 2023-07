Palazzo Chigi contro i magistrati sui casi Delmastro e Santanché, Meloni attaccata da Schlein: "Inaccettabile"

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Palazzo Chigi va all’attacco della magistratura sui casi Delmastro e Santanché che stanno scuotendo il Governo. Con una nota senza firma attribuita a fonti della Presidenza del Consiglio, Giorgia Meloni reagisce duramente sull’imputazione coatta arrivata nei confronti del sottosegretario alla Giustizia in merito all’inchiesta sulla rivelazione di segreto d’ufficio legata al caso Cospito, e prende posizione anche sulle vicende societarie che hanno investito la ministra del Turismo.

La nota di Palazzo Chigi

La reazione di Palazzo Chigi arriva nel giorno in cui il gip di Roma ha respinto la richiesta di archiviazione della procura sul caso giudiziario che coinvolge Andrea Delmastro, stabilendo la formulazione di una richiesta di rinvio a giudizio.

Fonte foto: ANSA Andrea Delmastro e Giorgia Meloni nel giorno del giuramento

“In un processo di parti non è consueto che la parte pubblica chieda l’archiviazione e il gip imponga che si avvii il giudizio” si legge nella nota diffusa alla stampa.

“In un procedimento in cui gli atti di indagine sono secretati è fuori legge che si apprenda di essere indagati dai giornali, curiosamente nel giorno in cui si è chiamati a riferire in Parlamento, dopo aver chiesto informazioni all’autorità giudiziaria” è il riferimento al caso che ha travolto Daniela Santanchè.

“Quando questo interessa due esponenti del governo in carica è lecito domandarsi se una fascia della magistratura abbia scelto di svolgere un ruolo attivo di opposizione. E abbia deciso così di inaugurare anzitempo la campagna elettorale per le elezioni europee” scrivono dalla Presidenza del Consiglio.

La reazione di Elly Schlein

La nota ha scatenato la bufera tra i partiti di opposizione che contestano a Giorgia Meloni innanzitutto l’anonimato della comunicazione di Palazzo Chigi.

La reazione di Elly Schlein non si è fatta attendere: “Quella del sottosegretario Delmastro e della ministra Santanchè stanno ormai diventando due pagine davvero inquietanti della cronaca politica italiana. Ed è assolutamente inaccettabile in un sistema democratico che, anziché rispondere alle gravi accuse nel merito, Palazzo Chigi alimenti un pericoloso scontro tra poteri dello Stato diffondendo una nota con toni intimidatori nei confronti della magistratura“.

“A questo punto è inevitabile che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni esca dal suo silenzio e si assuma le sue responsabilità. Hanno passato il segno e non si può andare avanti così. Soprattutto se questo significa farlo ai danni del Paese che, nel frattempo, continua a non ricevere risposte” ha scritto la segretaria del Pd chiamando in causa direttamente la presidente del Consiglio.