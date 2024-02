Medvedev e la Russia contro Meloni dopo la visita a Kiev: "Spettacolo per distrarre elettorato, clown seriali"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Dmytri Medvedev ha accusato i leader occidentali di voler leccare lo stivale sporco degli americani. Il commento, scritto su Telegram dall’ex presidente della Russia e attuale vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale di Mosca, fa riferimento anche a Giorgia Meloni. Per Medvedev le visite a Kiev sono state passerelle di “clown seriali” che avevano la necessità di scappare dal proprio elettorato e dai problemi accumulati nei loro Paesi. La critica aspra non ha trovato risposta.

Medvedev attacca l’Occidente

Dmytri Medvedev, ex presidente russo, ha commentato il G7 in maniera aspra. Secondo il vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale di Mosca, i leader occidentali hanno fatto visite teatrali a Kiev nel giorno dell’anniversario dell’operazione militare speciale (termine con il quale la Russia ha chiamato la guerra contro l’Ucraina). Lo scopo, spiega su Telegram, è quello di voler distrarre il proprio elettorato dai problemi accumulati.

Le parole sono state riprese dall’agenzia di stampa russa Tass, che ricorda come sabato 24 febbraio, nel secondo anniversario dall’inizio della guerra, si sia tenuto il G7 in Ucraina, nella capitale Kiev e che questo sia stato presieduto da Giorgia Meloni.

Chi è stato accusato?

L’agenzia di stampa Tass ha riportato tutte le parole dell’ex presidente russo, che ha attaccato i leader occidentali in generale, ma anche nello specifico, facendo nome e cognome di chi secondo lui ha fatto una passerella politica e di facciata. Tra i nomi compare quello di Giorgia Meloni, che ha presieduto il G7 e non solo.

È stata criticata anche la presenza del primo ministro canadese Justin Trudeau e quello belga Alexander de Croo, oltre alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Questi sono stati definiti dei clown seriali e il G7 è stato descritto come “uno spettacolo triste, a volte divertente, ma inquietante”. Secondo Medvedev i leader occidentali “non hanno lavorato un solo giorno nella pubblica amministrazione”, ma gestiscono comunque la vita di milioni di sfortunati.

Cosa ha detto Meloni al G7

A scatenare la dura reazione di Medvedev è stato il G7 a guida Giorgia Meloni. Durante la riunione è stato ribadito l’impegno per l’Ucraina. Una posizione decisa (anche a fronte di numerosi pro-Putin), riassunta nella dichiarazione che vede l’Italia non tirarsi indietro “e non intendiamo farlo adesso, nonostante quello che dice certa propaganda”.

A dimostrazione della vicinanza c’è il recente stanziamento di 50 miliardi di euro per sostenere Kiev nei prossimi 4 anni. “Siamo qui – ha detto Meloni – e continueremo a fornire all’Ucraina tutto l’aiuto di cui ha bisogno, per tutto il tempo necessario. Non ci sono altre opzioni”.