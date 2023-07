Maxi Lopez preoccupato per Wanda Nara vola in Argentina e minaccia la compagnia: "Do fuoco a Francoforte"

Dopo i rumors sulle condizioni di salute della showgirl, l’ex marito ha deciso di volare in Argentina per stare vicino ai figli. Ma il ritardo di un volo, che gli ha fatto rischiare di perdere la coincidenza, ha scatenato l’ira dell’ex calciatore nei confronti della compagnia aerea, con tanto di minacce social.

Il volo verso l’Argentina

Dopo i rumors e i silenzi che si sono susseguiti nei giorni scorsi sulle condizioni di salute di Wanda Nara, la showgirl argentina moglie del calciatore Mauro Icardi, l’ex marito Maxi Lopez ha deciso di raggiungere i figli nel Paese sudamericano.

L’ex calciatore, nato a Buenos Aires ma in possesso del passaporto italiano, ha voluto volare in Argentina per stare vicino ai tre figli avuti con Wanda Nara, in un periodo sicuramente per loro molto difficile.

Fonte foto: IPA Wanda Nara ospite della trasmissione tv “Belve”, nel febbraio del 2023

Il volo di Maxi Lopez avrebbe però subito un ritardo, che avrebbe messo a repentaglio la possibilità di prendere la coincidenza con il secondo aereo che avrebbe poi dovuto portarlo in Argentina. Motivo per il quale il 39enne ha perso le staffe, attaccando duramente le compagnie aeree con un post condiviso sui social.

Il post di Maxi Lopez

Con un post pubblicato su Threads, la nuova piattaforma di Meta, Maxi Lopez si è scagliato prima contro le compagnie aeree, affermando che “ti rubano i soldi facendoti pagare più biglietti e c’è sempre un ritardo nelle coincidenze”.

Non pago di ciò, l’ex calciatore e neo comproprietario del Birmingham City, squadra della seconda serie inglese, ha affondato il colpo con un’invettiva contro la città nella quale evidentemente si trovava bloccato a causa del ritardo: “Se perdo il volo per andare a trovare i miei figli do fuoco a Francoforte. Uomo avvisato, mezzo salvato”.

Wanda Nara e Maxi Lopez si erano sposati nel 2008, e dal loro matrimonio, terminato nel 2013 con un burrascoso divorzio condito da reciproche accuse di infedeltà coniugale, sono nati tre figli maschi: Valentino, Constantino e Benedicto.

Le condizioni di salute di Wanda Nara

Intanto le condizioni di salute di Wanda Nara, che nel frattempo ha silenziato tutti i suoi profili social, hanno destato non poche preoccupazioni in Argentina, dove negli ultimi anni ha raggiunto grande popolarità facendo parte delle giurie del programma ¿Quién es la máscara? (versione sudamericana dello show Il Cantante Mascherato) e della versione argentina di Masterchef.

Secondo le indiscrezioni, la showgirl sarebbe stata recentemente ricoverata a causa di forti dolori addominali. Gli esami successivi avrebbero evidenziato un alto livello di globuli bianchi, dando il via alle speculazioni su una possibile leucemia.

Wanda Nara è stata però ricoverata solo per qualche ora, ma si attendono ancora i risultati delle analisi e degli esami effettuati in ospedale, che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.