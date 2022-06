Maturità, il nipote di Liliana Segre non ha fatto il tema sulla nonna: "Ho cambiato idea in corsa"

Gli esami di maturità sono giunti oggi, giovedì 23 giugno 2022, alla seconda prova. Nella giornata di ieri gran debutto con la prima prova per oltre 500mila studenti italiani che hanno dovuto affrontare il tema di italiano tra sorprese e conferme.

Il toto-tracce, infatti, ha portato diversi studenti ad azzeccare gli argomenti dell’esame, con Pascoli e Verga presenti su tutti. Tra le tracce anche una dedicata alla senatrice Liliana Segre che, proprio in questa maturità, vede tra i protagonisti il suo nipote più piccolo. Ma il giovane, contro ogni pronostico, ha deciso di non svolgere la traccia sulla nonna.

No alla traccia sulla nonna

Intervistato dal Corriere della Sera, il nipote di Liliana Segre ha svelato di non aver svolto il tema sulla nonna. A dir la verità, ha raccontato il giovane, aver letto il nome della nonna sul foglio d’esame lo ha lasciato quasi a bocca aperta, ma è servito per tranquillizzarsi un momento prima dell’inizio della prova.

“Per gli altri la signora Segre è una senatrice, per me è famiglia, è casa. In una situazione così sconosciuta mi sono sentito più sereno leggendo di lei” ha raccontato il giovane, studente di un liceo scientifico.

Poi ha spiegato: “Avevo cominciato a scrivere, avevo scelto la traccia su mia nonna, poi ho cambiato in corsa“.

Il perché del cambio idea

Parlare della nonna, scrivere di lei, sarebbe stato forse anche troppo semplice per il nipote di Liliana Segre. Ma frenarlo sono stati i pensieri proiettati alla prova orale della prossima settimana: “Mi sono immaginato agli orali. Davanti i professori della commissione. Li ho visualizzati leggere ad alta voce stralci del mio tema, e mi sono bloccato“.

“Mentre scrivevo ho capito che avrei avuto un approccio troppo personale rispetto agli altri studenti, e allora ho cambiato in corsa” ha spiegato.

Una volta rientrato a casa nonna Liliana lo ha chiamato e il giovane nipote le ha detto di non aver svolto la traccia su di lei. La senatrice, secondo quanto riferito dal giovane, gli ha detto di aver fatto la “scelta giusta”

Che tema ha fatto il nipote di Liliana Segre

Ma allora quale tema è stato svolto dal nipotino di Liliana Segre? Lo stesso studente, nel corso dell’intervista al Corriere della Sera, ha svelato di aver scelto la traccia di Oliver Sacks sulla musica.

“Un testo sulla musica e il suo potere. Non che io sia un appassionato. Ma non parlava di mia nonna” ha sottolineato.