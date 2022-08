Matrimonio finito male su TikTok, lo sposo non si presenta e manda l'amante a dirlo alla sposa: il video

Una storia incredibile. Su TikTok è diventato virale un video di un “matrimonio finito male” che vede la sposa arrivare in chiesa, senza lo sposo ad aspettarla. Al suo posto l’amante di lui, che spiega la situazione alla sposa: inevitabile l’ira di quest’ultima. Ci sono però parecchi dubbi sul filmato, a partire dalla sua provenienza. Ecco cosa non torna.

Cosa non torna nel video

La didascalia spiega che il video è stato girato prima di un matrimonio in Calabria.

I dubbi, però, ci sono. Eccome. Le targhe delle auto non sono italiane, così come non sembrano né in italiano né in dialetto calabrese (sembrerebbe più barese) le urla che si sentono nel filmato.

Tra l’altro, è sospetta la quantità di telefonini che stanno immortalando la scena e che seguono la sposa prima del suo ingresso in chiesa. Senza contare che il video è stato spesso tagliato.

C’è poi chi fa notare, in un commento, che “a parte che non son in Italia, dato che non c’è una macchina con targa italiana. Poi l’audio non è di questo video”. In effetti in basso, come si può notare dallo screenshot sottostante, si legge la fonte dell’audio utilizzato, “Bari in tour”.

L’ipotesi più probabile è che il video arrivi dal Sudamerica (per un attimo si legge anche il nome di un utente sul video, “Espinoza”). Il video si può guardare qui.

Fonte foto: Screenshot TikTok Lo screenshot da TikTok

I numeri del video su TikTok

Fatto sta che il video sta macinando numeri impressionanti.

Su TikTok, infatti, conta oltre 100 mila visualizzazioni.

L’ironia nei commenti

Tante visualizzazioni, ma soprattutto tanti commenti.

Tra i più ironici: “Per un istante mi era sembrata Wanna Marchi in una delle sue televendite…” o ancora “Se è vero il video, è stata fortunata, un uomo così meglio perderlo, che te ne fai”.