Marito della viceministra Vannia Gava ferito al poligono di Aviano: colonnello Dibari colpito da un proiettile

Il colonnello dei carabinieri Antonio Dibari, marito della viceministra Vannia Gava, è stato colpito alla gamba da uno sparo accidentale al poligono di tiro di Aviano.

Cosa è successo al poligono di Aviano

Stando alla prima ricostruzione dei fatti riportata da ‘Il Gazzettino’, nel pomeriggio di sabato 27 maggio il colonnello dei carabinieri Antonio Dibari è stato colpito alla gamba da uno sparo accidentale, che gli ha causato una grave lesione a un’arteria.

Come raccontato dalla moglie Vannia Gava, viceministra all’Ambiente, Dibari “si stava allenando da solo, quando è partito un colpo e si è ferito a una gamba”. Su quanto accaduto al poligono di tiro di Aviano è stato aperto un fascicolo.

Fonte foto: ANSA Vannia Gava e Giorgia Meloni.

I soccorsi e l’operazione lunga 12 ore

Vannia Gava ha raccontato a proposito dei soccorsi: “Quando è partito lo sparo, non c’era nessuno con lui. Credo abbiano sentito un urlo e quando sono usciti l’hanno trovato a terra”.

Il colonnello dei carabinieri è stato ricoverato in terapia intensiva e sopposto a un intervento chirurgico di circa 12 ore. Il viceministro ha definito l’intervento un'”operazione lunga e importante, che si è conclusa bene senza complicazioni”. Vannia Gava ha poi aggiunto: “Solo nelle prossime ore si saprà qualcosa di più”.

Secondo ‘Il Gazzettino’, le condizioni di salute del colonnello dei carabinieri Antonio Dibari rimangono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Chi è il colonnello dei carabinieri Antonio Di Bari

Il colonnello dei carabinieri Antonio Dibari è in servizio a Udine dove coordina l’Ufficio ordinamento, addestramento, informazione e operazioni.

È sposato con Vannia Gava, diventata il 2 novembre 2022 viceministra dell’Ambiente e della sicurezza energetica nel governo Meloni. Iscritta nelle fila della Lega, in precedenza era stata sottosegretaria per l’Ambiente e la tutela del territorio e del mare del Governo Conte I e sottosegretaria di Stato al ministero della transizione ecologica nel governo Draghi.

Nel 2015, proprio a proposito del matrimonio, Vannia Gava aveva dichiarato a ‘Telefrulla’, come riportato da ‘Il Messaggero Veneto’: “Rilevo di non poter portare mio marito a cena con amici della Lega o a eventi pubblici del mio partito. Lui è un militare e nell’ambiente gli è stato chiaramente fatto capire che è inopportuno che sia sposato con un vicesindaco della Lega Nord. Per questa ragione è stato al centro di attenzioni”. E aveva aggiunto: “Mi sto interrogando se sia ‘opportuno’ che io continui a fare attività politica, visto che non posso chiedere a mio marito di lasciare il suo lavoro”.