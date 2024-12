32enne armato di ascia tenta di aggredire due poliziotti a Padova: l'uomo ferito a una gamba e arrestato

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Grave episodio a Padova, dove un 32enne armato di ascia ha tentato di aggredire due poliziotti. L’uomo, di origine nigeriana, è stato fermato da uno dei due agenti che, costretto a sparare alcuni colpi, è riuscito a ferirlo a una gamba e immobilizzarlo. Dopo essere stato soccorso e sedato, l’aggressore – risultato irregolare e richiedente asilo con rigetto dell’istanza – è stato arrestato per duplice tentato omicidio.

Il 32enne armato di ascia a Padova

L’aggressione è avvenuta all’alba di lunedì 16 dicembre, intorno alle 5, in via Trieste.

Alcune pattuglie si sono recate sul posto in seguito ad alcune segnalazioni giunte alla Sala Operativa della Questura, che riferivano di un individuo pericoloso e armato. Lo riporta il sito di TGCom24.

Una volta arrivate a destinazione, le forze dell’ordine hanno tentato di calmare il 32enne, invitandolo a gettare l’arma brandita.

L’aggressione ai poliziotti

Nonostante le ripetute esortazioni e l’utilizzo dello spray al peperoncino e del taser, il 32enne si è scagliato contro uno dei due agenti, il quale è riuscito a mettersi in salvo riparandosi dietro all’auto di servizio.

Dopo aver preso di mira il secondo agente, quest’ultimo gli ha intimato più volte di fermarsi, prima di sfoderare la pistola di servizio e fare fuoco.

Colpito e ferito a una gamba, l’aggressore è stato quindi sedato e trasportato all’ospedale civile di Padova, dove si trova tuttora ricoverato.

L’uomo ex richiedente asilo

Altri due coltelli sono stati trovati successivamente addosso al 32enne. Il primo a serramanico e l’altro di tipo svizzero.

L’uomo, cittadino nigeriano, è risultato essere un migrante irregolare, ex richiedente asilo con rigetto dell’istanza.

Sarebbe già stato denunciato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale in provincia di Padova e in quella di Venezia.