Maria De Filippi e l'emozionante messaggio a C'è Posta per Te dopo la morte di Maurizio Costanzo: il video

Maria De Filippi è tornata in televisione dopo lo stop dovuto alla morte improvvisa di Maurizio Costanzo, deceduto lo scorso 24 febbraio a Roma.

Prima della messa in onda della puntata (registrata prima del lutto) di ‘C’è Posta per Te‘ nella serata di sabato 4 marzo, sugli schermi televisivi è apparso un messaggio firmato dalla stessa Maria De Filippi, che ha voluto ringraziare i telespettatori per la vicinanza a lei mostrata in seguito al decesso di Maurizio Costanzo.

Il toccante messaggio di Maria De Filippi: “Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto, Maria De Filippi.