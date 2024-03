Marco Travaglio e la previsione sulla caduta del Governo Meloni per mano di Matteo Salvini: "Uno scorpione"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Marco Travaglio, a ‘Otto e mezzo’, ha parlato della possibilità che Matteo Salvini possa far cadere il Governo guidato da Giorgia Meloni, facendo una previsione.

Gli effetti delle Elezioni in Abruzzo secondo Marco Travaglio

Nel corso della trasmissione ‘Otto e mezzo’ su La7, Marco Travaglio, direttore della versione cartacea del ‘Fatto Quotidiano’, ha commentato così le possibili conseguenze delle Elezioni in Abruzzo: “La situazione abruzzese ci ha fatto pensare che adesso Forza Italia sia diventato il secondo partito della coalizione. Calma, lì c’era una situazione locale ben precisa. (…). È chiaro che la Meloni, che non è stupida, anzi tutt’altro, sa benissimo che quando un suo alleato soffre, e sta soffrendo Salvini, lei ha poco da stare allegra. Il suo 27-28%, a seconda dei sondaggi o delle urne, non basta”.

Fonte foto: ANSA

Marco Travaglio, direttore della versione cartacea del ‘Fatto Quotidiano’.

La previsione di Marco Travaglio su Matteo Salvini e Giorgia Meloni

Marco Travaglio ha poi condiviso la sua previsione sul possibile destino del Governo guidato da Giorgia Meloni: “Se Salvini rientra in modalità Papeete, può essere l’unica ragione per cui questo Governo rischia di non durare 5 anni”.

Il giornalista ha poi spiegato perché Matteo Salvini potrebbe far cadere il Governo: “È la fiaba della rana e dello scorpione. Perché lo scorpione dovrebbe pungere la rana? Ce lo siamo domandati tutti nel 2019. Stava come un pascià nel Conte I, perché avrebbe dovuto farlo cadere? A un certo punto lo ha fatto cadere”.

Ancora Travaglio: “Renzi non ha voluto il governo con i Cinque Stelle, poi l’ha voluto, poi l’ha fatto cadere. Sono dei leader che vanno conosciuti, è nella loro natura distruggere quando non riescono più a comandare. Magari non succede, ma Giorgia Meloni, che è intelligente, sa che questo può essere l’unico fattore destabilizzante della sua maggioranza“.

Cosa ha detto Matteo Salvini dopo le Elezioni in Abruzzo

La Lega ha preso il 7,6% alle recenti Elezioni in Abruzzo. Cinque anni fa, proprio in Abruzzo, il partito guidato da Matteo Salvini aveva preso il 27,5%.

Matteo Salvini ha commentato le Elezioni 2024 in Abruzzo con un tweet pubblicato lunedì 11 marzo: “Bella vittoria del centrodestra, con un buon risultato per la Lega che supera i 5 Stelle e sinistra malamente sconfitta. A dispetto dei profeti di sventura, grazie Abruzzo, avanti col nostro buongoverno per altri cinque anni!”.