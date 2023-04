Marco Macrì è il fan di Silvio Berlusconi arrivato al San Raffaele dalla Puglia: la sua promessa al Cavaliere

I riflettori dell’Italia intera sono puntati sul San Raffaele di Milano, dove si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva Silvio Berlusconi. Proprio all’ospedale milanese è arrivato Marco Macrì, fan del leader di Forza Italia, partito dalla Puglia per testimoniare la propria vicinanza al “Cavaliere” in questo momento di difficoltà.

Chi è Marco Macrì, il fan di Silvio Berlusconi arrivato al San Raffaele dalla Puglia

Marco Macrì, fan di Silvio Berlusconi, è partito da Alliste, in provincia di Lecce, e dopo un viaggio in treno di 10 ore è arrivato all’ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato il leader di Forza Italia. Qui Macrì si è posizionato davanti al padiglione D, con un grande cartellone con la scritta a caratteri cubitali “Forza Silvio. Il Salento è con te“.

Marco Macrì ha anche un tatuaggio in onore di Berlusconi: sul suo braccio destro, infatti, campeggia la scritta “Silvio Berlusconi”.

Fonte foto: ANSA Marco Macrì, fan di Silvio Berlusconi, davanti all’ospedale San Raffaele di Milano.

Le parole di Marco Macrì su Silvio Berlusconi

Ai microfoni dell’agenzia ‘Lapresse’, Marco Macrì ha spiegato il motivo per cui ha deciso di viaggiare dalla provincia di Lecce a Milano per essere vicino a Silvio Berlusconi: “Sono qui per manifestare la mia solidarietà, la vicinanza, l’affetto all’amico Silvio, che è sempre stato un amico. È questione di giorni, ce la farà anche questa volta perché è forte, perché è un leone e perché di Silvio ce n’è solo uno e anche il Signore lo sa”.

Il fan di Silvio Berlusconi ha poi aggiunto: “Era impossibile passare la Pasqua in famiglia, col pensiero di Silvio in una stanza di ospedale. Ci ho pensato solo un secondo. È stato un momento delicato, forse un po’ più degli altri, ma siamo ottimisti. È giusto essere qui e mandare un abbraccio nella stanza dove si trova il Presidente”.

L’annuncio finale del fan di Silvio Berlusconi arrivato da Lecce al San Raffaele di Milano: “Starò qui finché il Presidente non farà ritorno ad Arcore”.

In altre dichiarazioni rilasciate all’agenzia ‘ANSA’, Marco Macrì ha detto: “Gli auguro il meglio. Silvio Berlusconi è un grande. I campioni sono le persone come lui, sempre col sorriso e sempre sul pezzo. Persone come lui ce ne sono poche. Gli auguro di campare altri 200 anni, non 100”.

Come sta Silvio Berlusconi

Di ora in ora, intanto, si rincorrono le ultime notizie sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi: il leader di Forza Italia ha rilasciato alcune dichiarazioni telefoniche a ‘Il Giornale’, dicendo: “È dura, ma ce la farò anche questa volta. Sono riuscito, anche in situazioni difficili e delicate, a ritirarmi su”.