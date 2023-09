Marco Dongu morto nello scontro con l'auto della polizia a Caserta: giornalista, aveva appena comprato la moto

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Morto nello scontro con un’auto della polizia. La vittima dell’incidente avvenuto la sera di mercoledì 20 settembre è Marco Dongu, giornalista di 26 anni. Era in sella alla sua moto. Disposta l’autopsia, oltre alle indagini di rito, per capire le cause dell’incidente. Sembra che la volante fosse impegnata in un inseguimento, a caccia di un gruppo di rapinatori reduci da un colpo.

La volante era impegnata in un inseguimento

L’incidente è avvenuto nella tarda serata di mercoledì 20 settembre sulla variante Anas di Caserta, vicino all’uscita di Tuoro.

Per cause ancora da chiarire, Marco Dongu si sarebbe scontrato contro una volante della polizia, impegnata in un inseguimento: era a caccia di alcuni rapinatori reduci da un colpo in zona Tescione, secondo quanto riportato dal sito Teleclubitalia.it.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo dell’incidente, sulla variante Anas, all’uscita di Tuoro

La moto acquistata una settimana fa

Per il 26enne purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia.

Marco Dongu aveva acquistato la Yamaha R1 solo una settimana fa.

Chi era Marco Dongu

Marco Dongu, figlio di un vigile del fuoco, avrebbe compiuto 27 anni tra due mesi.

Lo scorso maggio si era laureato in Economia.

Appassionato di sport, aveva collaborato con alcune testate giornalistiche locali tra cui Goldwebtv, seguendo la Casertana.

Inoltre, si era candidato alla carica di consigliere comunale alle ultime elezioni amministrative per sostenere il candidato sindaco Pio Del Gaudio.

Era molto conosciuto in città, anche perché la sua famiglia è proprietaria di alcune residenze sanitarie assistenziali per anziani a Capua e Caserta.

Il cordoglio della Casertana

Su Facebook, la Casertana – squadra di Lega Pro – ha espresso il suo cordoglio per la tragica scomparsa del giornalista: “Tifoso della Casertana, negli anni scorsi aveva iniziato il suo percorso giornalistico raccontando le vicende dei falchetti e vivendo con grande partecipazione l’ambiente della sala stampa rossoblù. Caro Marco, porteremo sempre con noi il tuo stupendo sorriso, il tuo entusiasmo, la tua capacità di catturare il bene delle persone che avevano la fortuna di incontrarti lungo il proprio cammino. Noi vogliamo ricordati così: lo scorso sabato in fila allo stadio ‘Pinto’ per assicurarti il biglietto di Casertana-Benevento; salutato e accolto da tutti noi con grande affetto. Alla famiglia Dongu va l’abbraccio di tutta la Casertana. Ciao Marco”.