Mandato d'arresto per Douglas Costa: l'ex Juve condannato a un anno per il mancato mantenimento dei figli

Guai in visto per Douglas Costa. Un tribunale brasiliano ha emesso un mandato d’arresto nei confronti dell’ex attaccante della Juventus, che gioca ora negli Stati Uniti nelle fila dei Los Angeles Galaxy. Il calciatore brasiliano, 32 anni, è accusato di non aver rispettato i pagamenti per il mantenimento dei figli.

Douglas Costa rischia di finire in carcere in Brasile. Come riporta Espn, la Corte di giustizia del Rio Grande do Sul ha chiesto l’arresto del calciatore dopo che in primo grado era stato condannato ad un anno di carcere per il mancato pagamento del mantenimento dei figli.

Al momento l’attaccante si trova negli Stati Uniti e non può essere estradato. Potrebbe essere arrestato però qualora dovesse entrare in territorio brasiliano o in quello di un Paese con un trattato di estradizione in vigore con il Brasile.

La condanna

Accusato di non aver rispettato i pagamenti per il mantenimento dei figli, Douglas Costa è stato recentemente condannato in primo grado ad un anno di reclusione dal tribunale di Porto Alegre, in Brasile.

Secondo quanto riporta il quotidiano brasiliano O’Globo, l’avvocato del calciatore ha già fatto sapere che presenterà ricorso per annullare la decisione in tribunale, contando poi sull’appello.

La carriera di Douglas Costa

Talentuoso esterno offensivo, Douglas Costa è cresciuto ed ha iniziato a giocare nel Gremio. È sbarcato in Europa nel 2010 allo Shakhtar Donetsk in Ucraina, dove è diventato noto al grande pubblico, conquistando anche la nazionale brasiliana.

Quindi Bayern Monaco e Juventus: con i bianconeri l’attaccante brasiliano ha giocato dal 2017 al 2020, collezionando, nonostante i tanti problemi fisici, 73 presenze e realizzando 6 gol. Nel 2020 è tornato per una stagione in Baviera, poi il ritorno a casa al Gremio. Dal febbraio 2022 gioca nel campionato statunitense con i Los Angeles Galaxy, assieme ad un altro ex juventino, Giorgio Chiellini.