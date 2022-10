Maltempo in Sicilia, tromba d'aria e fiumi di fango. Autobus si ribalta, passeggeri feriti

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Un’ondata di maltempo caratterizzata da forti temporali e vento ha colpito nella serata di venerdì la Sicilia, in particolare le province di Agrigento, Palermo e Trapani. Un autobus si è ribaltato sulla statale tra Palermo e Sciacca dopo essere stato investito da un fiume di fango, ci sono feriti. La zona è stata colpita anche da una tromba d’aria.

Tragedia sfiorata per l’ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia orientale nella serata di venerdì 30 settembre. Un bus si è ribaltato lungo la statale 624 che collega Palermo a Sciacca (Agrigento).

L’autobus è uscito di strada e si è ribaltato su un fianco a causa della furia del vento e del fiume d’acqua e fango che ha invaso all’improvviso la strada. L’incidente è avvenuto nel tratto tra i Comuni di Contessa Entellina e Sambuca di Sicilia.

Diversi passeggeri sono rimasti feriti, per fortuna nessuno in modo grave. Alcuni contusi sono stati trasportati all’ospedale di Sciacca per accertamenti e le cure del caso.

I passeggeri dell’autobus, riporta l’Ansa, hanno detto di avere vissuto attimi di terrore: l’autista ha affermato di non avere mai visto nulla di simile.

Tromba d’aria nell’Agrigentino

La zona dell’incidente, colpita da un violento temporale, è stata interessata anche da una intensa tromba d’aria. La bufera d’acqua e vento che ha colpito la Sicilia orientale ha causato danni e allagamenti tra le province di Agrigento e Palermo.

I comuni più colpiti sono Corleone, Contessa Entellina, Santa Margherita Belice, Sambuca di Sicilia e Poggioreale. I vigili del fuoco sono stati sommersi da decine di richieste di intervento per soccorrere persone e liberare le strade da acqua e fango.

“La Palermo Sciacca è impraticabile, invasa da un fiume d’acqua e fango”, ha spiegato All’Ansa il sindaco di Sambuca di Sicilia, Leo Ciaccio.

“Molti automobilisti sono rimasti intrappolati e ci hanno chiesto aiuto. Diverse famiglie che erano nelle loro abitazioni ci hanno segnalato allagamenti e danni. Invitiamo tutti a non uscire in questo momento per precauzione e per consentire ai mezzi di soccorso di operare”.

Maltempo anche nel Trapanese

L’ondata di maltempo si è abbattuta anche su Trapani e provincia, in particolare a Mazara del Vallo e Castelvetrano. Nel capoluogo e nella vicina Erice, già colpita dal maltempo lunedì scorso, si sono allagate di nuovo diverse strade.

Acqua e fango hanno invaso scantinati, case e negozi. Decine le auto rimaste bloccate nelle vie diventate impraticabili, numerosi gli interventi dei vigili del fuoco.