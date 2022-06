Lory Del Santo, malore al Crazy Pizza di Flavio Briatore: "Imbarazzante". Il suo racconto

Brusco ritorno alla normalità per Lory Del Santo, celebre showgirl e protagonista negli ultimi mesi della sedicesima edizione dell’’Isola dei Famosi’. Dopo essere rientrata in Italia, la Del Santo si è sentita male durante una cena nel locale di Flavio Briatore, Crazy Pizza: è lei stessa a raccontare come sono andate le cose.

Lory Del Santo, malore da Briatore: “È stato imbarazzante”

Le privazioni patite all’’Isola dei Famosi’, dove Lory Del Santo ha resistito per 12 lunghe settimane prima dell’eliminazione arrivata lunedì 6 giugno 2022, sembrano aver presentato un conto ancor più salato di quanto atteso dal locale di Flavio Briatore – molto chiacchierato proprio per l’alto costo delle pizze.

Durante un’intervista a ‘Biccy’, la showgirl ha rivelato infatti di essersi sentita male durante una cena con amici: “C’era qualcosa che non andava, avevo dei fortissimi crampi allo stomaco e sudavo”. Un malore che l’ha costretta a “monopolizzare il bagno per mezzora, alcune signore bussavano che volevano entrare. È stato molto imbarazzante, ma stavo troppo male”, ha raccontato lei stessa.

Fonte foto: ANSA Lory Del Santo, durante una sua apparizione in tv.

Lory Del Santo da Crazy Pizza: cosa ha mangiato prima del malore

Non è facile per i naufragi dell’Isola dei Famosi tornare ad una normale alimentazione dopo settimane o mesi di riso, cocco e poco altro. Ora lo sa anche Lory Del Santo, che assolve così da ogni colpa la pizzeria di Flavio Briatore.

“Ho mangiato benissimo” ha detto la showgirl nell’intervista, prima di raccontare cosa ha consumato prima del malore che l’ha costretta ad una fuga nei bagni del locale: “Ho mangiato una pizza prosciutto e funghi ed un’altra fetta di pizza tipo calzone. Ho anche bevuto due bicchieri di vino. Tutto molto buono”.

A farla star male, quindi, sarebbero state proprio le condizioni post esperienza in Honduras: “Non ero più abituata a mangiare così tanto. Ora sono terrificata all’idea di mangiare di nuovo perché non voglio stare così male. Dovrò mangiare poco ed evitare l’alcool”.

Polemiche per il locale di Flavio Briatore: la sua risposta

Aperta nel 2019 e di recente arrivata anche a Milano e Roma, la catena di pizzerie di Flavio Briatore ha spesso trovato modo di far parlare di sé: prima del malore di Lory Del Santo, poche settimane fa ci aveva pensato lo stesso imprenditore a rispondere alle critiche per il costo delle pizze del suo locale.

14 euro per una margherita, ma “Nessun cliente si è mai lamentato del costo – ha detto ad ‘Adnkronos’ il proprietario – perché è in proporzione al servizio, alla qualità, all’energia che c’è nel locale e al modo in cui il cliente viene trattato”.

Per Briatore, che di recente si è scagliato anche contro il reddito di cittadinanza, quel che conta davvero è la soddisfazione del cliente: “Diamo un servizio diverso dagli altri ristoranti. A noi interessa il cliente. Quando il cliente è contento – ha aggiunto – noi siamo felici e il resto sono tutte chiacchiere”.