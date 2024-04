Malore per Cateno De Luca in diretta Facebook durante un comizio a Messina, ricoverato in ospedale: il video

La paura, poi il ricovero. Il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, è stato ricoverato in ospedale al Policlinico di Messina la sera di lunedì 29 aprile, in seguito a un malore avvertito durante un suo comizio sul versante ionico della città, andato in diretta su Facebook. Rinviati tutti gli appuntamenti per presentare il progetto in vista delle elezioni Europee: dovrà osservare dei giorni di riposo, ma le sue condizioni non sono preoccupanti.

Il malore di Cateno De Luca in diretta Facebook

Alla fine del video, ancora visibile su Facebook, si vede Cateno De Luca tossire e poi accasciarsi sul leggio, sorretto da un uomo dietro di lui.

Il leader di Sud chiama Nord era impegnato in una serie di incontri nei comuni del Messinese, per via della campagna elettorale in vista delle elezioni Europee.

Fonte foto: ANSA Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord

Il malore si è verificato al termine dell’ultimo comizio, a Itala, arrivato dopo quelli a Sant’Alessio, Furci, Roccalumera e Nizza.

La febbre alta durante i comizi

Stando a quanto riferito da Askanews, De Luca aveva deciso di non rinviare la serie di comizi nonostante già dalla mattina avesse la febbre molto alta.

Come sta Cateno De Luca dopo il ricovero

Attraverso una nota diffusa da Sud chiama Nord è stato comunicato che Cateno De Luca sta bene, ma che dovrà osservare alcuni giorni di riposo.

Tutti gli eventi in programma martedì 30 aprile, quindi, sono stati rinviati.

Il messaggio di Cuffaro

Salvatore Cuffaro, segretario nazionale della Dc, ha espresso vicinanza a De Luca, citato dall’Ansa: