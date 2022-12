Macerata, si uccide chiudendosi nel freezer: scoperta choc per la figlia. Ha lasciato anche un biglietto

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Tragedia a Morrovalle, in provincia di Macerata, dove il corpo di una donna è stato scoperto da una delle sue figlie all’interno del congelatore della sua abitazione.

La ricostruzione dei fatti

Stando alla ricostruzione dei fatti riportata da ‘Il Messaggero’, una donna di 78 anni di Morrovalle si è tolta la vita lasciandosi morire nel congelatore della propria abitazione.

A scoprire quanto accaduto è stata una delle figlie che, come ogni giorno, nella tarda serata di martedì, era andata a trovarla. In casa, la donna aveva lasciato anche un biglietto su cui erano state scritte le sue ultime volontà.

La tragedia si è consumata a Morrovalle, nella provincia di Macerata, nelle Marche. Il corpo della donna è stato scoperto martedì 26 dicembre da una delle sue figlie.

La richiesta di aiuto

Quando la figlia ha ritrovato il corpo della mamma nel congelatore ha immediatamente chiamato i soccorsi, nella speranza che fosse ancora possibile fare qualcosa per salvare la madre. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Considerate le particolari modalità con cui la donna ha deciso di porre fine alla sua vita, sono stati avvertiti anche i Carabinieri della locale stazione. Sulla morte della donna, però, non ci sarebbero dubbi: anche il biglietto lasciato dall’anziana, su cui sono state scritte di suo pugno le ultime volontà, avvalora la pista del suicidio.

Gli accertamenti

Sulla base di quanto è emerso dai primi accertamenti, la donna non era riuscita a superare il dolore per la scomparsa del marito, avvenuta 2 anni fa. Nonostante lo scorso anno le figlie fossero riuscite a convincere la madre a trascorrere il Natale tutti insieme, nei giorni scorsi lei avrebbe insistito nel voler rimanere da sola. I familiari le sono sempre stati vicino e non le hanno mai fatto mancare la loro vicinanza e il loro affetto. La famiglia era unita, stimata e benvoluta da tutti.

I funerali della donna non sono ancora stati fissati. Nel pomeriggio di giovedì 29 dicembre è prevista l’ispezione cadaverica disposta dalla Procura di Macerata, all’obitorio dell’ospedale di Civitanova. Poi il corpo verrà restituito alla famiglia per lo svolgimento del funerale.