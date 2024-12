Andy Pelmard del Lecce inseguito dalla polizia dopo la cena di Natale: patente ritirata, messo fuori rosa

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Andy Pelmard, calciatore 24enne francese del Lecce, è stato inseguito e fermato dalla polizia dopo aver commesso una serie di infrazioni, violando più volte il codice della strada. I fatti gli sono costati il ritiro della patente. La società sportiva pugliese, dopo aver ricostruito quanto accaduto grazie all’aiuto degli agenti della questura, ha deciso di infliggere un provvedimento disciplinare al tesserato, mettendolo fuori rosa.

Lecce, Andy Pelmard non rispetta l’alt dei poliziotti: patente ritirata

Nella serata di mercoledì 18 dicembre, l’U.S. Lecce ha organizzato una cena in un ristorante della città per il tradizionale scambio di auguri natalizi. All’evento hanno preso parte lo staff tecnico, la dirigenza e i calciatori, con le loro rispettive famiglie

Al termine della serata Andy Pelmard è salito a bordo della sua auto ed è sfrecciato a velocità sostenuta per le vie del centro. Notato dalla polizia, l’atleta non ha rispettato l’alt imposto dagli agenti nei pressi di Piazza Mazzini. Alla fine i poliziotti sono comunque riusciti a fermarlo e lo hanno condotto in questura. Il calciatore è stato sanzionato con il ritiro della patente di guida.

Il pugno di ferro della società: Pelmard messo fuori rosa

La società, subito informata di quanto avvenuto, ha rilasciato nelle scorse ore una nota in cui ha spiegato nel dettaglio cosa è successo, facendo inoltre sapere di aver deciso di mettere fuori rosa il giocatore.

Il club, si legge nel comunicato, ha condannato “con fermezza il comportamento del calciatore Andy Pelmard, in quanto non conforme alle linee comportamentali dettate dalla società”.

La ricostruzione dell’U.S. Lecce

Il presidente Saverio Sticchi Damiani ed il direttore sportivo Stefano Trinchera, messi al corrente della scorribanda di Pelmard, si sono recati immediatamente in questura per avere informazioni dettagliate sui fatti. Dopodiché hanno diramato la nota.

Secondo quanto ricostruito dal club, Pelmard ha partecipato alla cena natalizia lasciando il ristorante alle ore 23:15. Si è messo al volante del proprio autoveicolo e, successivamente, “ha gravemente contravvenuto ad alcune prescrizioni del codice della strada, con superamento dei limiti di velocità ed accesso ad aree pedonali”.

Dopo che gli agenti sono riusciti a intercettare e fermare il calciatore, quest’ultimo è stato condotto alla locale questura per gli accertamenti di rito.

Il calciatore, dopo gli approfondimenti del caso, è stato successivamente rilasciato. L’U.S. Lecce ha inoltre precisato che Pelmard, quando è stato fermato dagli agenti di polizia, era da solo nella sua auto e che quindi nessun altro tesserato è stato coinvolto nell’accaduto.

“Per quanto accaduto, il calciatore in data odierna è stato immediatamente collocato fuori rosa con riserva di ulteriori provvedimenti a suo carico”, ha reso noto il club.