Lucio Presta contro Amadeus: "Inaccettabile la frase detta a Capodanno in Calabria, così ho raccontato tutto"

Lucio Presta è tornato a parlare di Amadeus. Ha curato i suoi interessi professionali per anni, poi la separazione a dicembre 2023, per volere del conduttore. L’agente, di recente, ha anche rilasciato un’intervista molto dura, in cui ha attaccato l’ex direttore artistico di Sanremo.

Lucio Presta su Amadeus: “Quella frase mi ha ferito”

Amadeus “lo stimo tantissimo, ma ha fatto una cosa che non si fa nemmeno se una persona ti ha fatto veramente del male”.

“Presentando la trasmissione di Capodanno – ha aggiunto – in Calabria ha detto una frase che non potevo accettare: “Presta sa quello che ha fatto”. Parole che mi hanno ferito, perché ne andava della mia onorabilità”. Così Lucio Presta al Festival della Tv di Dogliani.

Fonte foto: ANSA Amadeus

“Per questo – ha continuato il manager – ho deciso di raccontare pubblicamente certi suoi comportamenti. E non ho letto nessuna correzione a quello che ho detto. C’è solo un modo per non essere smentiti: dire la verità”. Il riferimento è all’intervista al Giornale rilasciata lo scorso aprile dallo stesso Presta.

“Noi calabresi abbiamo due difetti: siamo testardi e permalosi”, ha aggiunto l’ex agente di Amadeus.

“Beppe Caschetto è più potente di me”

Presta ha poi parlato di Beppe Caschetto, altro manager potente nel mondo dello spettacolo. Nella sua scuderia, giusto per fare qualche nome, figurano Fabio Fazio, Giovanni Floris, Lucia Annunziata, Luca e Paolo e tanti altri.

“Lui è più potente di me”, ha ammesso Presta. Perché? “Lui è di sinistra, io invece ho fatto inca**are la destra, il centro e la sinistra. Ma in realtà siamo amici, siamo più in confidenza di quanto si pensi”.

“Quando i miei artisti hanno fatto il Festival di Sanremo hanno sempre chiamato i suoi. Mentre il contrario non è mai successo”, ha aggiunto il manager.

La stoccata a Stefano De Martino

Spazio poi a una punzecchiatura diretta a Stefano De Martino, suo ex assistito, passato proprio nella scuderia di Caschetto: “Chi tradisce una volta, poi tradisce sempre”.