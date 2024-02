Lo scrittore Stefano Jesurum riceve lettera anonima con minacce: la frase inquietante sulla pietra d'inciampo

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Lo scrittore Stefano Jesurum ha denunciato su Facebook di aver ricevuto una lettera anonima contenente minacce antisemite.

La denuncia di Stefano Jesurum sulle minacce ricevute

In un post pubblicato su Facebook e intitolato “L’aria che tira”, lo scrittore Stefano Jesurum ha scritto: “Per la prima volta in vita mia sono appena uscito da un commissariato di PS dopo aver presentato una denuncia per minacce antisemite. Ogni commento è superfluo. Shabbat shalom”.

Nella lettera anonima ricevuta da Stefano Jesurum, condivisa dallo stesso scrittore su Facebook, si legge: “Stefano, attento alle tue esternazioni se non vuoi anche tu diventare una pietra d’inciampo lì davanti al tuo portone”.

Il commento di Stefano Jesurum dopo le minacce

In alcune dichiarazioni riportate da ‘La Repubblica’, Stefano Jesurum ha commentato così l’accaduto: “Sono certo che si tratti di non più di uno squilibrato, di uno stupido. Paura non ne ho, noi ebrei ci siamo stancati di avere sempre paura di qualcosa”.

Lo scrittore ha aggiunto: “Non capisco proprio a quali esternazioni possano fare riferimento. Ho sempre avuto posizioni molto nette in merito al diritto all’esistenza dello Stato di Israele ma ho anche da tempi non sospetti criticato il governo Netanyahu e riconosciuto la necessità di arrivare a un negoziato che preveda la soluzione dei due Stati”.

Ancora Jesurum: “Ho ritenuto di dovere denunciare sui social quanto accaduto perché ritengo che si tratti di una cosa vergognosa, ma non voglio esacerbare gli animi in questo momento. Di odio ce n’è già abbastanza. L’antisemitismo non è mai scomparso, è solo rimasto sopito, e adesso trova una valvola di sfogo a causa della guerra a Gaza. Quello che mi lascia basito è come importanti esponenti politici del centrosinistra possano partecipare a manifestazioni e cortei dove si inneggia ad Hamas”.

Fonte foto: ANSA

La copertina del libro “Israele nonostante tutto” di Stefano Jesurum.

I messaggi di solidarietà allo scrittore Stefano Jesurum

Emanuele Fiano, su Facebook, ha scritto: “A Milano a Stefano Jesurum nel Febbraio del 2024 viene recapitata questa minaccia di morte di amanti dello sterminio degli ebrei. Al mio amico Stefano compagno di tante battaglie politiche dentro e per l’ebraismo progressista, per l’antifascismo militante per un Israele di pace la mia solidarietà fraterna ma anche la mia preoccupazione per cosa sta succedendo!”.

Sempre su Facebook, Luca Paladini (Consigliere regionale della Lombardia) ha commentato: “Questo messaggio arrivato a Stefano Jesurum, ebreo e uomo di pace, ben conosciuto a Milano, indica il pericolo che sta davanti a noi. Dentro il sacrosanto motto di indignazione per la carneficina in atto nella striscia di Gaza, rischiano di infilarsi anche sentimenti antisemiti, che dobbiamo respingere con quanta più forza possibile. Io sarò in piazza a Milano per la Palestina, e mi piacerebbe non essere il solo rappresentante delle istituzioni di questa Regione, ma non esiterei un minuto a offrirmi insieme a tante e tanti altri per fare da scorta civile a Stefano. E le due cose non sono in contraddizione. Non dobbiamo farle diventare tali. La pace va richiesta e le persone di pace protette. In qualunque parte stanno, di qualsiasi sia l’origine. Un abbraccio a Stefano e a tutta la famiglia Jesurum di cui mi onoro essere amico”.