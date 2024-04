Il video di Letizia Moratti che balla con Ivana Spagna: candidata alle elezioni Europee sulle note di The Best

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Letizia Moratti ha ballato sul palco del teatro Manzoni di Milano sulla voce di Ivana Spagna. Il video del balletto è stato registrato all’evento di apertura della campagna per le elezioni Europee. Moratti si è esibita sulle note di The Best, un brano di Tina Turner che la cantante Spagna le ha dedicato.

Il video di Letizia Moratti che balla su The Best di Tina Turner

È ufficialmente iniziata la campagna elettorale per le Elezioni Europee 2024 di Letizia Moratti. Nella giornata di ieri, dal palco del Teatro Manzoni, sono arrivate le prime dichiarazioni di Forza Italia per il sostegno alla candidata (si attende confronto invece il confronto Salis-Vannacci proposto da Salvini).

Il teatro politico si è presto trasformato in un palco con la voce di Ivana Spagna. La cantante si è esibita nel brano The Best di Tina Turner. “Penso sia il caso di dedicarla a Letizia e a tutti voi di Forza Italia”, ha detto. Letizia Moratti si è alzata e ha iniziato a ballare insieme a Spagna “perché – ha spiegato – questa è anche una festa”.

Il commento di Ivana Spagna dopo la performance

La partecipazione di Ivana Spagna è stata molto apprezzata. Letizia Moratti ha ringraziato la vantante per “averci regalato grandissime emozioni cantando per noi oggi”. Nel Teatro Manzoni erano presenti 1500 persone per l’avvio della campagna elettorale, che si sono trovati a ballare e cantare allo show di Ivana Spagna.

La cantante, nota per aver eseguito lo storico brano Il cerchio della vita del film Disney Il re leone, ha detto che per lei è stato un grande onore essere presente in una giornata così significativa. “Sono cose molto importanti queste e io mi sento piccolina così. Un saluto e un grande abbraccio al grande presidente che ci sta guardando tutti”, ha salutato.

Letizia Moratti candidata di FI alle elezioni Europee

Letizia Moratti e Antonio Tajani hanno presentato le candidature per le elezioni Europee 2024 in casa Forza Italia. Moratti ha infatti accettato ufficialmente la candidatura e ha iniziato la campagna elettorale per le elezioni con Forza Italia nella coalizione del Partito Popolare Europeo.

Sui social, dove ha riportato passo per passo il suoi percorso fino all’ufficializzazione della candidatura anche Mimmo Lucano ha confermato la candidatura con Avs(), ha scritto che insieme “stiamo scrivendo una nuova pagina nella storia del nostro partito e dell’Italia”. Allo stesso tempo chiede unità e determinazione (mentre il Pd si divide sul nome nel simbolo) in vista di un appuntamento elettorale cruciale.