Ilaria Salis candidata Avs e il confronto tv con Vannacci proposto da Matteo Salvini: la reazione del generale

Dopo la notizia della candidatura di Ilaria Salis con Avs alle elezioni Europee 2024, il leader della Lega Matteo Salvini ha proposto un confronto tv tra l’insegnante detenuta in Ungheria e Roberto Vannacci. Ma cosa ne pensa il generale?

La reazione di Vannacci alla proposta sul confronto tv con Ilaria Salis

All’agenzia ‘Adnkronos’, il generale Roberto Vannacci ha commentato così l’idea di Matteo Salvini su un confronto tv tra lui e la candidata di Avs alle elezioni Europee Ilaria Salis: “Per ora non ho sentito nulla a proposito, le proposte le facciano direttamente a me. Non so cosa dire, bisogna poi capire su quali argomenti si vuole fare questo confronto televisivo”.

Il militare, che in questi giorni dovrebbe sciogliere il nodo della sua possibile candidatura, ha poi aggiunto: “In linea di principio non ho problemi a confrontarmi con nessuno“.

Il generale Roberto Vannacci deve ancora sciogliere il nodo sulla sua possibile candidatura alle elezioni Europee 2024.

Cosa aveva detto Salvini sul confronto tra Ilaria Salis e Vannacci

Il leader della Lega Matteo Salvini aveva commentato così la notizia della candidatura di Ilaria Salis con Alleanza Verdi e Sinistra: “Mah … È il bello della democrazia. Quanto mi piacerebbe un confronto sul futuro dell’Italia e dell’Europa tra Ilaria Salis e il generale Roberto Vannacci, se dovesse accettare la candidatura con la Lega!”.

Ilaria Salis candidata con Avs alle elezioni Europee: l’annuncio

Ilaria Salis sarà candidata con Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) alle prossime elezioni Europee. Dopo giorni di indiscrezioni e smentite, una nota diffusa dal partito nella serata di giovedì ha ufficializzato la decisione.

Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli hanno annunciato così la candidatura di Ilaria Salis: “Alleanza Verdi e Sinistra, in accordo con Roberto Salis, ha deciso di candidare sua figlia Ilaria, detenuta in Ungheria, in condizioni che violano gravemente i diritti delle persone, nelle proprie liste alle prossime elezioni Europee. I gruppi dirigenti sono al lavoro per definire le modalità dell’operazione, tesa a tutelare i diritti e la dignità di una cittadina europea, anche dall’inerzia delle autorità italiane per ottenere una rapida scarcerazione in favore degli arresti domiciliari negati con l’ultima decisione dai giudici ungheresi”,