Le lacrime di Giorgia Meloni al funerale del senatore Andrea Augello: “Mi chiamò per dirmi che stava morendo”

Una Giorgia Meloni commossa ha ricordato il senatore di Fratelli d’Italia Andrea Augello nel corso del funerale che si è tenuto martedì 2 maggio a Roma. Le esequie del politico si sono tenute nella chiesa di Santa Maria in Aracoeli alla presenza di diversi esponenti politici, tra cui il presidente del Senato Ignazio La Russa e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

Il ricordo di Giorgia Meloni e Goffredo Bettini

Per volere dello stesso Andrea Augello, scomparso a 62 anni lo scorso 28 aprile, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Goffredo Bettini, esponente del Pd e fiero avversario politico di sempre, hanno tenuto i discorsi commemorativi.

Meloni ha ricordato diversi episodi della vita politica di Augello, la sua passione per questo lavoro e la sua preoccupazione per le figlie.

Meloni ricorda la “spavalderia guascona” di Augello

“Non è una cosa facile quella che Andrea ha voluto facessi. Non solo perché gli volevo sinceramente bene, ma perché è difficile parlare al funerale di una persona che viveva come una responsabilità il suo essere al mondo. Ecco, credo che questa è la cosa che più ha sofferto. Non il dolore, non la malattia ma il senso di responsabilità verso le persone che amava e per le quali era un punto di riferimento”, ha esordito Giorgia Meloni.

Meloni ha ricordato la sua “spavalderia guascona” che “riesce a strapparti un sorriso anche da avversario”, ma “averlo avversario non era una buona notizia”.

“Quel che non sopportava era di non poter fisicamente camminare a testa alta e combattere in prima linea, come ha sempre fatto”, ha aggiunto la premier.

“Quella volta che mi disse che stava morendo”

Nel suo discorso Giorgia Meloni ha voluto ricordare la profonda ironia di Augello. “Andrea era capace di un’umanità straordinaria, di quell’ironia che appartiene solo alle persone intelligenti. Sapeva ridere e far ridere di tutto. Ricordo quando venne a raccontarmi del suo male, gli dissi: dimmi, ho solo 20 minuti. Lui mi guarda e senza muovere un muscolo mi dice: sto morendo e io non riesco a dire niente. Allora lui: “dai, Giorgia, non fare così, pensa a me che devo dirti che devo morire in 20 minuti…”

O ancora quando, durante i due anni di malattia, era stato invitato a parlare con la psicologa del reparto e lui disse: “Se vuole ci parlo, ma non penso di avere le competenze necessarie ad aiutare questa signora”.

“Grazie a questa sua sicurezza Andrea era diventato un punto di riferimento per tutti, sapevi di poterci contare, io conservo ancora i messaggi di qualche giorno fa pieni di consigli, spunti e intuizioni”, ha concluso la premier.