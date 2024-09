Spari in un locale a Molfetta (Bari): uccisa una 19enne dopo una rissa tra due gruppi di giovani

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Una ragazza di 19 anni è stata uccisa all’esterno di un locale di Molfetta, in provincia di Bari. La vittima, Antonella Lopez, è stata raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco nel corso di una violenta lite tra due gruppi di ragazzi. Sulla vicenda indaga la Procura antimafia di Bari poiché, secondo le prime informazioni, sarebbero coinvolti alcuni esponenti di un clan mafioso. Altre due persone sono rimaste ferite e una è ricoverata in gravi condizioni al Policlinico di Bari. I fatti sono accaduti all’esterno del locale Bahia Beach, sul lungomare di Molfetta.

Sul caso indaga la Procura antimafia di Bari

La vittima è la 19enne Antonella Lopez di San Girolamo, quartiere nella zona nord di Bari. L’episodio è accaduto intorno alle 2:45 della notte tra sabato 21 settembre e domenica 22 settembre.

Inizialmente condotte dalla Procura di Trani, le indagini su quanto accaduto all’esterno del locale di Molfetta sono state poi affidate alla Procura antimafia di Bari. Nella vicenda, a quanto parte, sarebbero coinvolti esponenti di un clan mafioso del rione Japigia di Bari.

Fonte foto: ANSA

Le forze dell’ordine all’ingresso del locale di Molfetta

Spari a Molfetta, il racconto del titolare del locale

“È stato l’inferno, è stato un attimo. Siamo vicini alla famiglia della ragazza, anche noi siamo vittime di questa violenza”, ha detto il proprietario del locale.

La sua testimonianza è stata molto utile per la ricostruzione di quanto accaduto nella zona all’aperto del locale di Molfetta. “Erano le 2.45, verso la fine della serata, quando questi ragazzi sono arrivati nel mio locale ed è accaduta la tragedia. Mai nulla del genere è mai successo nel mio locale”, ha detto il titolare.

L’uomo ha spiegato alle forze dell’ordine che, nel momento in cui sono partiti gli spari, si trovava nel suo ufficio e non nella pista da ballo: “Questo gruppo è entrato e in pochissimo si è scatenato l’inferno. La sicurezza è intervenuta, ma era tardi per la 19enne”.

Altri due giovani rimasti feriti

La pallottola che ha ucciso la 19enne è entrato dalla clavicola ed è poi arrivato alla giugulare, non lasciando scampo alla vittima. Altri due giovani sono rimasti feriti, ma solo uno dei due è ricoverato in ospedale.

Prima dell’ingresso nel locale del gruppo armato ci sarebbe stata una lite tra gruppi di ragazzi, ma le motivazioni della discussione non sono ancora stati chiariti.

La vicenda è accaduta in un locale molto noto che si trova lungo la spiaggia di Molfetta, in località Torre Rotonda. Sul posto sono ancora in corso i rilievi dei carabinieri, coordinati dalla Dda di Bari.