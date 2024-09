Mauro Corona potrebbe lasciare la tv e Bianca Berlinguer: "Le mie parole al vento, che cosa ci sto a fare"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Mauro Corona potrebbe presto lasciare “È sempre Cartabianca“, il programma condotto da Bianca Berlinguer e forse anche la tv. È quanto ha fatto intendere lo stesso scrittore e scultore, che si è mostrato deluso in merito all’efficacia dei suoi interventi nella trasmissione, a suo avviso poco utili ad aiutare gli altri e produttivi solo in termini di ascolti. Non un addio certo, ovviamente, ma sicuramente un momento di profonda riflessione per Corona, che potrebbe portarlo a defilarsi dal ruolo televisivo che lo ha reso noto negli ultimi anni.

Mauro Corona dice addio a Bianca Berlinguer?

Durante l’evento “Pordenonelegge”, Mauro Corona ha presentato il suo libro “Lunario sentimentale” e ha parlato di vari temi, annunciando anche la possibilità di un addio alla trasmissione “È sempre Cartabianca” di Bianca Berlinguer a Mediaset.

Corona ha espresso incertezze riguardo alla sua partecipazione nel programma, con il suo obiettivo personale, che consiste nel “dare voce” alle persone che non ne hanno, che sarebbe impossibile da raggiungere.

Fonte foto: IPA

Bianca Berlinguer e Mauro Corona

Un impegno, quello di Corona, mirato ad aiutare le persone, ma che per qualche motivo avrebbe, almeno dal suo punto di vista, una valenza pressoché nulla.

Cosa ha detto Mauro Corona sul programma di Bianca Berlinguer

“Da Bianchina cerco di dare voce a chi non ce l’ha, anche se so che sono parole al vento, e anche il potere sa che delle mie parole tra un mese nessuno si ricorderà più” ha affermato Mauro Corona.

“Non so se proseguirà, perché mi reputo inutile nell’aiutare qualcuno” ha ammesso lo scrittore. “Tutte le battaglie che ho proposto da Bianchina hanno avuto zero risultati. Allora che sto a fare lì, a far crescere gli ascolti?” si è domandato.

Il rapporto fra Mauro Corona e Bianca Berlinguer

Mauro Corona è da anni parte integrante del programma di Bianca Berlinguer, un rapporto proseguito anche dopo il passaggio da Rai a Mediaset.

In realtà il connubio è sopravvissuto anche a diversi momenti di tensione fra i due, come quello relativo al celebre insulto rivolto dallo scrittore alla giornalista.

In un’intervista al Corriere della Sera, Mauro Corona aveva poi chiarito l’episodio avvenuto durante “Cartabianca”, definendolo un malinteso. “Volevo chiedere scusa a un albergatore, ma lei lo interpretò diversamente. Avevo bevuto”.

Nella stessa intervista, Corona aveva inoltre già espresso la sua convinzione nell’apparire in trasmissione per dar voce alle persone, pur ammettendo di farlo anche per vanità. Allo stesso tempo, aveva dichiarato di poter vivere tranquillamente anche senza televisione, dedicandosi a scrittura, scalate e scultura.