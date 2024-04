Mauro Corona e il retroscena dell'insulto a Bianca Berlinguer, la confessione: "Quella sera avevo bevuto"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Lo scrittore e scultore Mauro Corona si è raccontato in una lunga intervista, in cui è tornato a parlare anche dell’insulto (“gallina“) da lui rivolto a Bianca Berlinguer a ‘Cartabianca’.

Cosa ha detto Mauro Corona sull’insulto a Bianca Berlinguer

Nel corso di un’intervista concessa al ‘Corriere della Sera’, Mauro Corona, spiegando l’insulto rivolto a Bianca Berlinguer a ‘Cartabianca’ (“Stia zitta una buona volta, gallina“), ha detto: “Fu un malinteso. Volevo chiedere scusa a un albergatore di Bagno Vignoni. Lei la scambiò per una marchetta. Quella sera avevo bevuto. Penso di aver pagato”.

Sull’anno di “squalifica” deciso per lui in seguito a questo episodio, Corona ha dichiarato: “Mi fece fuori Franco Di Mare, direttore di Rai 3. Si professava amico mio. Conservo i suoi sms mielosi: ‘È solo una piccola pausa’. Tornai a Cartabianca grazie al nuovo ad, Carlo Fuortes”.

Lo scrittore e scultore Mauro Corona.

Mauro Corona e la televisione

Della televisione, Mauro Corona ha detto: “Potrei vivere anche senza la tv. Cammino, scrivo, scalo, scolpisco”. E poi: “Funziono in tv? Non per capacità mia: per la curiosità dello spettatore. La Bianchina (Berlinguer, ndr) ha capito subito che sono un tipo picaresco e mi ha fatto un contrattino”.

Alla giornalista, che gli ha riportato un’indiscrezione sui soldi da lui percepiti per andare in tv (“Ho letto che guadagna da 500 a 1.500 euro a puntata”), Corona ha risposto: “Seee, 1.500 se li attaccano in quel posto! Non mi servono i soldi. Vado lì per dare la voce a chi non ce l’ha. E anche un po’ per vanità, non lo nego”.

Mauro Corona e la politica

Durante l’intervista, Mauro Corona ha parlato anche di politica. Alla domanda “Per chi vota?”, ha risposto: “Avevo la tessera di Rifondazione comunista. Mi astengo da 20 anni, non mi sento rappresentato. Vado alle urne solo per eleggere il sindaco”.

Lo scrittore ha poi aggiunto di “amare” Pier Luigi Bersani e ha rivelato: “Tornerei a fidarmi di Prodi, ma lo ha ucciso il fuoco amico”.

Di Vincenzo De Luca, che lo ha definito “Neanderthal, troglodita vestito come un capraio afghano, cammelliere yemenita”, Mauro Corona ha detto: “Offese i caprai afghani, gente nobile. Il governatore della Campania mi piace da matti. Starei ore a sentirlo. Se gli danno un programma tv, sfianca tutti i conduttori”.